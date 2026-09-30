Jubilaciones y pensiones en octubre de 2026: el haber mínimo confirmado y el calendario según el DNI

ANSES oficializó la liquidación de haberes para octubre de 2026 aplicando un aumento del 1,66% en todas las prestaciones y ratificando la acreditación del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

El nuevo haber mínimo y la suma del bono extraordinario

Con la actualización vinculada al índice de inflación, el haber mínimo jubilatorio se fija en $435.748,51 para el décimo mes del año.

Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para los jubilados que perciben el haber básico alcanza los $505.748,51.

Montos finales confirmados por tipo de prestación

Las distintas escalas de haberes del régimen general y las pensiones quedan establecidas con las siguientes cifras de cobro:

Jubilación máxima: haber ajustado de $2.932.174,86 (no le corresponde cobro de bono).

haber ajustado de (no le corresponde cobro de bono). PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): haber de $348.598,80 más bono de $70.000, alcanzando un total de $418.598,80 .

haber de $348.598,80 más bono de $70.000, alcanzando un total de . Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): haber de $305.023,95 más bono de $70.000, sumando $375.023,95 en total.

haber de $305.023,95 más bono de $70.000, sumando en total. Prestación Básica Universal (PBU): fijada en $199.335,05.

Cómo se distribuye el refuerzo de $70.000

El bono se liquida completo a quienes cobran la jubilación mínima, las PNC y la PUAM. Para quienes superen el piso básico, el plus se otorga de forma proporcional hasta el tope de $505.748,51.

Quienes cobran el haber máximo o superan el límite establecido no reciben este refuerzo económico.

Calendario completo de pago para octubre de 2026

El pago de los haberes se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario en tres etapas diferenciadas:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Jubilados que no superen el haber mínimo ($505.748,51 total):

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Cabe recordar que los Comprobantes de Pago mantendrán validez para el cobro en ventanilla hasta el 10 de noviembre.