Anses activa tres pagos extraordinarios en septiembre: uno supera el medio millón de pesos

Septiembre no solamente aumenta las asignaciones que ANSES deposita todos los meses. La actualización oficial también modifica tres prestaciones menos frecuentes que pueden representar un ingreso importante para determinadas familias.

A diferencia de AUH o SUAF por hijo, estos beneficios no tienen un depósito mensual permanente. Se generan ante acontecimientos concretos y se cobran una sola vez si se cumplen las condiciones.

Los valores fueron actualizados junto con todo el esquema de asignaciones familiares. Para conocer los nuevos rangos mensuales, INFOZONA publicó la guía con los montos y topes del SUAF en septiembre.

Cuáles son los tres pagos y cuánto se cobra

Las Asignaciones de Pago Único actualizadas desde septiembre quedan de esta manera:

Asignación Monto Nacimiento $89.782 Matrimonio $134.430 Adopción $536.774

Los importes surgen de la actualización del 2,11% oficializada por ANSES mediante la Resolución 260/2026.

El pago por adopción es el de mayor monto y desde este mes supera los $536.000.

Hay un detalle clave: importa cuándo ocurrió el hecho

Una de las diferencias frente a las prestaciones mensuales es que ANSES considera el hecho generador.

Esto significa que el monto aplicable y los límites de ingreso pueden depender de la fecha del nacimiento, matrimonio o sentencia de adopción, y no exclusivamente del mes en el que finalmente se deposita el dinero.

Por eso dos personas que cobran durante una ventana similar pueden tener situaciones distintas si el acontecimiento que originó la asignación ocurrió en meses diferentes.

Quién puede pedir el pago por nacimiento

La Asignación Familiar por Nacimiento está destinada a grupos comprendidos por el régimen de asignaciones familiares que cumplen los requisitos.

ANSES contempla, entre otros, trabajadores registrados, titulares de determinadas prestaciones y personas comprendidas por los regímenes establecidos oficialmente.

El trámite debe realizarse dentro del período permitido después del nacimiento. En la guía sobre cómo solicitar la Asignación por Nacimiento de ANSES se detallan documentación y procedimiento.

El pago por matrimonio puede corresponder a los dos

La Asignación por Matrimonio tiene otra particularidad: si ambos integrantes de la pareja cumplen las condiciones, cada uno puede solicitar el beneficio.

ANSES establece un período para iniciar el trámite después de celebrado el matrimonio. Antes de presentarlo conviene comprobar que los datos personales y vínculos estén correctamente registrados.

Qué pasa con la asignación por adopción

El monto más alto corresponde a la Asignación Familiar por Adopción, que en septiembre alcanza los $536.774.

El plazo para solicitarla se cuenta a partir de la sentencia de adopción y también deben cumplirse los requisitos de ingresos y encuadre establecidos por ANSES.

Cuál es el nuevo límite de ingresos

La Resolución 260/2026 también actualizó los topes del sistema.

El límite individual pasa a $3.157.449. Si una sola persona integrante del grupo familiar supera ese monto, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por la regla.

El límite general del grupo familiar se ubica alrededor de los $6,31 millones, según el esquema aplicable.

Cuándo se pagan en septiembre

Las Asignaciones de Pago Único no siguen el mismo calendario por DNI de AUH o la Asignación Familiar por Hijo.

Durante septiembre existen ventanas de pago para las liquidaciones procesadas por el organismo. Por eso, lo más útil para quien ya hizo el trámite es ingresar a mi ANSES y revisar la liquidación individual.

Para el resto de las prestaciones, INFOZONA mantiene actualizado el calendario general de ANSES de septiembre.

Cómo se tramitan

ANSES permite realizar varias de estas gestiones mediante Atención Virtual o en una oficina, según el trámite y la situación.

Antes de comenzar conviene revisar que los datos personales, familiares y bancarios sean correctos en mi ANSES y reunir las partidas o documentación que acrediten el acontecimiento.

La novedad de septiembre es que los tres pagos aumentaron con la nueva movilidad. Para quienes tuvieron un nacimiento, matrimonio o adopción reciente, vale la pena comprobar ahora si cumplen las condiciones en lugar de dejar vencer el plazo para solicitarlos.