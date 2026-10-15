ANSES: ¿De cuánto será el aumento para las asignaciones en noviembre?

Si cobrás la asignación por hijo del SUAF y querés saber cuánto se liquida el mes que viene, los nuevos valores ya tienen su cálculo preliminar.

La Anses aplicará un incremento del 1,93% en noviembre de 2026 sobre las asignaciones familiares, en base a la movilidad que toma el dato de inflación del Indec.

Aumento por rango para la Asignación por Hijo del SUAF

El ajuste contempla cuatro escalas según los ingresos del grupo familiar, beneficiando a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y desempleados:

Rango 1: sube de $78.304 a $79.816 .

sube de $78.304 a . Rango 2: sube de $52.821 a $53.841 .

sube de $52.821 a . Rango 3: sube de $31.949 a $32.566 .

sube de $31.949 a . Rango 4: sube de $16.487 a $16.806.

Escalas estimadas para la Asignación por Hijo con Discapacidad

Para quienes cobran el beneficio del SUAF por hijo con discapacidad, los montos mensuales del próximo mes también se incrementan:

Rango 1: pasa de $254.943 a $259.864 .

pasa de $254.943 a . Rango 2: pasa de $180.358 a $183.839 .

pasa de $180.358 a . Rango 3: pasa de $113.829 a $116.026.

Porcentaje de movilidad exacto fijado para el próximo mes

Aunque el Indec informó una cifra del 1,9% mensual para el Índice de Precios al Consumidor de septiembre, el dato está redondeado.

Para el cálculo oficial de la movilidad, Anses tomará la cifra completa sin redondear, fijando el aumento real en un 1,93%.

Los valores definitivos se oficializarán formalmente en la resolución que publicará el organismo previsional en las próximas semanas.

Nuevos topes máximos para no quedar fuera del cobro

Junto con los montos mensuales, el incremento del 1,93% eleva los límites de ingresos para determinar el acceso al cobro:

Límite Individual: sube de $3.209.863 a $3.271.814 .

sube de $3.209.863 a . Límite por Grupo Familiar: sube de $6.419.726 a $6.543.627.

Es importante recordar que si uno de los integrantes del grupo supera el límite individual de forma bruta, la familia queda excluida del cobro del SUAF.