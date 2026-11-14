ANSES: cómo descargar la constancia de CUIL gratis y cuándo hay que ir a una oficina

Hay documentos que se piden al comenzar un trabajo, inscribirse en un trámite o gestionar una cuenta bancaria y que muchas personas buscan recién cuando se los exige una institución. Uno de ellos es la constancia de CUIL, un comprobante que puede obtenerse desde cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires sin trasladarse necesariamente a una oficina.

El procedimiento oficial es gratuito y está disponible por Internet. Sin embargo, conviene distinguir dos situaciones: descargar la constancia de un número que ya existe y solicitar la asignación del CUIL cuando todavía no fue generado. Los pasos no son iguales.

Cómo descargar la constancia de CUIL desde el celular

Si ya tenés un CUIL asignado, podés ingresar al formulario oficial de descarga desde un teléfono o una computadora. Allí se solicitan los datos personales necesarios para localizar el registro. Una vez completada la consulta, el sistema permite obtener la constancia y conservarla como archivo o imprimirla.

No hace falta contratar a un gestor ni pagar por la emisión. La página de trámites del Gobierno nacional identifica expresamente este servicio como gratuito y señala que el requisito básico para efectuar la consulta es contar con el DNI.

Antes de completar el formulario, revisá que los datos coincidan con los que figuran en tu documento. Si una pantalla no responde, evitá cargar información personal en páginas que imitan la apariencia de ANSES: volvé a entrar desde el sitio oficial y verificá la dirección.

Para qué sirve y cuándo pueden pedírtela

El Código Único de Identificación Laboral permite identificar a las personas en registros relacionados con aportes previsionales y prestaciones sociales. La constancia puede ser requerida al iniciar un empleo, realizar gestiones bancarias, registrar determinadas operaciones o presentar documentación ante organismos públicos.

Es importante diferenciar el número de CUIL del comprobante: el número identifica a la persona, mientras que la constancia es el documento que permite acreditarlo ante quien lo solicita. Descargarla no supone gestionar una nueva asignación ni modificar los datos registrados.

En trámites laborales, disponer del comprobante de antemano puede facilitar la entrega de documentación al empleador. En gestiones familiares, también es útil verificar que los datos personales sean correctos, especialmente cuando se realizan consultas de asignaciones o prestaciones.

Qué pasa si todavía no tenés un CUIL asignado

La situación cambia cuando el sistema no encuentra un número previamente asignado. Según el procedimiento oficial, la asignación del CUIL o la modificación de datos filiatorios se realiza en una oficina de ANSES, sin turno previo, con la documentación correspondiente.

Para una persona argentina mayor de edad, la documentación básica indicada es el DNI. En el caso de menores y personas extranjeras pueden requerirse otros documentos según la situación. El detalle se encuentra en la guía oficial para obtener el CUIL.

El Gobierno nacional también informa que, actualmente, el CUIL se genera automáticamente cuando se inscribe a un menor ante el Registro Nacional de las Personas. Por eso, antes de ir a una delegación, resulta conveniente intentar la consulta de la constancia.

Qué hacer si los datos aparecen incorrectos

Si advertís diferencias en nombres, apellidos u otros datos de identificación, no intentes solucionarlo generando un segundo número. La vía indicada por ANSES para modificar datos filiatorios es la atención presencial con la documentación que respalde la corrección.

En la provincia de Buenos Aires, esta orientación es válida tanto para quienes viven en La Plata o Mar del Plata como para residentes de Bahía Blanca, Tandil y otras ciudades del interior. El servicio de descarga es nacional y no depende del municipio.

CUIL, Clave de la Seguridad Social y fecha de cobro: no son lo mismo

El CUIL no reemplaza a la Clave de la Seguridad Social, que se utiliza para ingresar de forma segura a determinados servicios de mi ANSES. Tampoco es, por sí solo, una confirmación de que una prestación esté aprobada o tenga una fecha de pago asignada.

Si tu objetivo es conocer cuándo cobrás una asignación, jubilación o pensión, INFOZONA publicó una guía específica sobre cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en noviembre de 2026. Son consultas distintas y conviene utilizar el servicio correspondiente en cada caso.

La recomendación práctica es sencilla: guardá una copia de la constancia en un lugar seguro del celular o computadora, compartila únicamente con instituciones que realmente la necesiten y, si hay inconsistencias, utilizá los canales oficiales de ANSES para resolverlas.