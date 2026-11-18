Una nueva disposición sanitaria nacional encendió una advertencia para hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que realizan ecografías. La medida alcanza a un producto que ya había sido objeto de un retiro preventivo y que, según la investigación oficial, presentaba irregularidades tanto en su composición microbiológica como en el uso indicado en sus envases.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este miércoles 18 de noviembre de 2026 una prohibición de alcance nacional. A diferencia de una advertencia limitada a determinadas partidas, la decisión comprende todas las presentaciones del producto involucrado.

El organismo explicó que la investigación comenzó a partir de reportes hospitalarios y que luego se sumaron análisis de laboratorio e inspecciones al establecimiento elaborador. Los resultados llevaron a adoptar medidas adicionales a las comunicadas en octubre.

Qué gel prohibió ANMAT y qué alcance tiene la medida

Mediante la Disposición 7368/2026, ANMAT prohibió el GEL NEUTRO, marca SANICOL, de la firma ALCOFRAC S.A., en todas sus presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos. La prohibición abarca el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución y la publicación del producto en plataformas de venta por internet en todo el país.

Esto significa que la restricción no se limita a los cinco lotes en los que posteriormente se detectaron resultados microbiológicos fuera de especificación. La medida anunciada ahora se aplica al producto identificado en su conjunto, independientemente de la fecha que figure en el envase.

Qué encontraron los controles sanitarios

La investigación se inició tras una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por sospechas de contaminación con bacterias del complejo Burkholderia cepacia en distintos lotes. El Hospital F. J. Muñiz informó posteriormente una posible contaminación de otra partida con Burkholderia contaminans, perteneciente al mismo complejo.

Según el comunicado oficial, los análisis confirmaron que cinco lotes superaban los límites permitidos de contaminación microbiana y presentaban bacterias de ese complejo. La detección en productos utilizados en entornos asistenciales motivó especial atención de las autoridades sanitarias.

Además, durante una inspección al elaborador se observaron incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, vinculados con registros, controles de calidad y el circuito de agua desmineralizada. ANMAT informó que representantes de la empresa reconocieron que no se efectuaban controles microbiológicos sistemáticos de los lotes.

Por qué el gel se utilizaba en ecografías si estaba registrado como cosmético

Uno de los puntos centrales del expediente es la diferencia entre el registro sanitario y la presentación comercial. El producto estaba registrado como cosmético para humectar y lubricar piel sana, pero su rotulado lo promocionaba como apto para ultrasonido, una indicación vinculada con prácticas ecográficas.

ANMAT ya había advertido el 9 de octubre de 2026 que ningún gel neutro registrado como cosmético se encuentra autorizado por ese solo registro para utilizarse en ecografías médicas. En aquella oportunidad dispuso el retiro preventivo de todos los lotes de SANICOL. La decisión de noviembre profundiza esa intervención con una prohibición formal y más amplia.

Qué deben revisar los centros médicos y quienes tengan el producto

Los establecimientos sanitarios, consultorios y distribuidores deben identificar si conservan envases de GEL NEUTRO SANICOL y abstenerse de utilizarlos o comercializarlos. No alcanza con comprobar el lote o el vencimiento, porque la nueva prohibición comprende todas las unidades del producto.

En el caso de los servicios que realizan ecografías, corresponde utilizar insumos específicamente habilitados para esa práctica y seguir los procedimientos de control y abastecimiento de cada institución. La advertencia no significa que todos los geles para ecografías estén prohibidos: la decisión identifica una marca y producto concretos.

ANMAT también dispuso la inhibición preventiva de las actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de cosméticos en la planta involucrada hasta que se adecue a las exigencias normativas. Asimismo, ordenó instruir un sumario sanitario a la empresa y a su dirección técnica.

La información completa y la identificación del producto pueden consultarse en el comunicado oficial de ANMAT del 18 de noviembre. Si una persona recibió una atención médica en la que sospecha que se utilizó ese producto, puede consultar al establecimiento tratante para obtener información sobre el insumo empleado y las indicaciones que correspondan a su situación.