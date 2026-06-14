Alivio para los cuarteles: el anuncio clave que garantiza el funcionamiento de los bomberos este invierno.

El frío no da tregua y mantener operativos los cuarteles de bomberos voluntarios en Argentina se volvió un desafío económico enorme.

Si te preguntabas cómo iban a afrontar los meses más fríos del año sin desfinanciarse, la respuesta llegó a través de una reforma clave en los subsidios energéticos.

El Gobierno nacional oficializó una ampliación histórica en el beneficio del gas que, hasta ahora, dejaba afuera a una gran parte de los servidores públicos.

El cambio clave: ¿Qué incluye la nueva medida?

La novedad principal es que el subsidio ahora alcanzará al gas envasado (garrafas, tubos y zeppelines), un reclamo histórico del sector.

Anteriormente, el beneficio por la Ley 27.629 solo cubría a los cuarteles conectados a la red de gas natural de los prestadores residenciales.

Con esta modificación, las entidades operativas de primer y segundo grado recibirán el servicio de manera gratuita, sin importar cómo se abastezcan.

La reglamentación oficial del beneficio

La medida se implementó a través de la Resolución 105/2026 de la Secretaría de Energía, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Esta normativa modifica el reglamento de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, ampliando su alcance original.

El objetivo es garantizar que la falta de conectividad a las redes urbanas no penalice económicamente a los destacamentos que salvan vidas.

¿Quiénes quedan cubiertos por la gratuidad?

El texto oficial aclara de forma taxativa cuáles son los organismos que dejan de pagar por el consumo de gas en el país.

La gratuidad total del componente energético rige para las asociaciones de bomberos voluntarios, federaciones y el consejo nacional.

También se incluye dentro del beneficio a las sedes de los destacamentos y las instalaciones de entrenamiento de los efectores.

El origen de los fondos para el subsidio

El gasto que demande esta ampliación no saldrá de las arcas comunes del presupuesto nacional, lo que garantiza su viabilidad a largo plazo.

Los recursos provendrán de manera directa del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

De esta manera, el sistema de financiamiento cruzado cubrirá el 100% de los costos de facturación de las garrafas y zeppelines que utilicen los cuarteles.