Violento golpe comando en una empresa de brandsen: huyeron con una importante suma de dinero

Un violento asalto comando se registró durante la madrugada de este viernes 14 de agosto en la planta de Ovobrand ubicada sobre la Ruta Provincial 215, a la altura del kilómetro 41,75, en el partido de Brandsen.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando entre cinco y seis delincuentes armados irrumpieron en el establecimiento y sorprendieron a los trabajadores que se encontraban desarrollando sus tareas.

Los asaltantes redujeron al personal y golpearon a uno de los trabajadores, mientras se dirigían hacia el sector donde se encontraba la caja fuerte. Para ingresar a ese espacio, la banda comenzó a romper una de las paredes del establecimiento, informó el medio local DLN.

En medio del robo se activó el sistema de alarma de la empresa. Ante una primera comunicación destinada a verificar la situación, el trabajador habría sido obligado, bajo amenazas, a manifestar que no ocurría nada fuera de lo normal.

Sin embargo, minutos después la alarma volvió a activarse. Esta segunda señal motivó la intervención policial y el desplazamiento de varios patrulleros hacia la planta.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a uno de los trabajadores reducido y aparentemente golpeado. Para entonces, los delincuentes ya habían abandonado las instalaciones y escapado con una importante suma de dinero.

Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál fue el monto sustraído ni se precisó si los delincuentes se llevaron otros elementos de valor.

Tras advertir la huida de la banda, ocurrida apenas minutos antes del arribo de los patrulleros, la Policía desplegó un amplio operativo en distintos puntos del distrito con el objetivo de localizar a los responsables. Pese al procedimiento, hasta el momento no se habían registrado detenciones.

La investigación continúa y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la planta y de distintos accesos y sectores cercanos, con el propósito de reconstruir la fuga e intentar identificar a los integrantes de la banda que protagonizó el violento asalto.