Alertan por nuevas estafas bancarias y ciberataques con ia: los números y las modalidades más comunes

Si solés recibir mensajes sospechosos o te preocupa la seguridad de tus cuentas bancarias, el panorama del cibercrimen encendió todas las alarmas en el país.

Las estafas virtuales se dispararon impulsadas por bandas organizadas que utilizan inteligencia artificial para falsificar rostros, clonar voces y robar datos en segundos.

Más de 34.000 denuncias y un cambio radical en el delito

Los registros judiciales confirman que la modalidad no para de crecer: la UFECI registró 34.468 denuncias por ciberdelitos en 2024, un alza del 21,1%.

En paralelo, el Sistema Nacional acumuló 50.155 estafas virtuales, marcando un contraste directo con los robos callejeros, que cayeron un 21,2%.

Los compradores y vendedores online concentran el 56% de los engaños, mientras que el 18% corresponde a accesos no autorizados a billeteras virtuales.

Inteligencia artificial y las trampas financieras más peligrosas

La tecnología aceleró la efectividad de los ciberdelincuentes, alcanzando proyecciones de incremento superiores al 3.000% en estafas con deepfakes.

Entre las modalidades más reportadas destaca el phishing bancario, el robo de cuentas de WhatsApp y los falsos sitios patrocinados en buscadores.

Asimismo, preocupan los engaños con inversiones en criptoactivos, esquemas piramidales y el pig butchering (manipulación afectiva prolongada para robar ahorros).

Delitos sexuales contra menores: las denuncias subieron un 73,7%

Un aspecto alarmante reflejado por las autoridades es el crecimiento vertiginoso del acoso digital hacia niños, niñas y adolescentes.

Las denuncias por delitos sexuales digitales a menores pasaron de 848 a 1.476 casos entre 2024 y 2025, lo que representa un aumento del 73,7%.

Frente a esta situación, expertos remarcan la urgencia de prevenir situaciones de grooming, sexting y sextorsión mediante el diálogo familiar.

Regla de oro y medidas urgentes para no caer en el engaño

Frente al avance de los engaños hiperrealistas, los especialistas recomiendan adoptar pautas preventivas clave en todos los dispositivos: