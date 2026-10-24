Subastas online de arca: rematan más de 1. 100 botellas de vino, whiskys y tecnología desde $50. 000

Si querés renovar tus equipos de audio o stockearte con bebidas premium a precios accesibles, la ARCA confirmó la realización de dos grandes remates virtuales.

El Banco Ciudad subastará más de 1.100 botellas de vinos o whiskys y 17 lotes de tecnología con bases que arrancan en $50.000.

Te contamos las fechas de cada remate, los montos iniciales y el paso a paso para inscribirte desde tu celular.

Subasta de vinos y whiskys de alta gama con bases desde $76.000

La primera jornada se realizará el jueves 5 de noviembre a partir de las 11 horas a través de la plataforma virtual del Banco Ciudad.

Saldrán a remate 1.136 botellas organizadas en 14 lotes de marcas reconocidas como Catena, Luigi Bosca, Zuccardi, Salentein, Colomé y Chivas Regal.

Entre las ofertas iniciales destaca un lote de 16 botellas de Angélica Zapata por $76.000 y 8 whiskys Chivas Regal por $81.000.

Equipos de audio, consolas de DJ y tecnología desde $50.000

La segunda fecha de remate tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a partir de las 11 horas con mercadería procedente de la Aduana.

Se ofrecerán 17 lotes con consolas Pioneer, parlantes JBL, micrófonos Shure y amplificadores.

Los precios de salida van desde los $50.000 para amplificadores hasta los $540.000 para consolas de DJ de alta gama.

Exhibición presencial de los productos antes de ofertar

Para quienes prefieran verificar el estado de los bienes antes de ofertar, se habilitaron fechas de visita presencial con reserva previa.

Bebidas alcohólicas: se exhiben los días 26 y 27 de octubre de 9 a 12 horas en depósitos de Oberá, Bernardo de Irigoyen y Paso de los Libres.

se exhiben los días 26 y 27 de octubre de 9 a 12 horas en depósitos de Oberá, Bernardo de Irigoyen y Paso de los Libres. Tecnología y audio: se podrán revisar los días 2 y 3 de noviembre de 9 a 12 horas en Concepción del Uruguay.

Requisitos y paso a paso para inscribirte en la subasta online

Para participar y realizar ofertas de forma remota, los interesados deben seguir una serie de pasos indispensables: