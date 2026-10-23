Mastercard world legend: cómo es la nueva tarjeta ultra exclusiva que busca desplazar a la black

Mastercard lanzó oficialmente “World Legend”, su tarjeta más exclusiva que busca posicionarse por encima de la tradicional Black.

Te contamos los beneficios en aeropuertos, la cobertura en viajes de hasta US$ 1 millón y cómo acceder a través de los bancos.

Salas VIP, Fast Track y cobertura en viajes de hasta US$ 1 millón

Para el segmento de viajes, la nueva tarjeta suma un esquema de servicios preferenciales pensado para frecuentes viajeros internacionales.

Incluye acceso a más de 1.500 salas VIP en aeropuertos del mundo, junto con espacios propios en Ezeiza y Aeroparque con menú a la carta.

También contempla trámites de migraciones y seguridad dentro del espacio exclusivo y un seguro médico de hasta US$ 1.000.000.

Reservas express en restaurantes y accesos a La Bombonera

En materia gastronómica, los titulares podrán conseguir mesas en restaurantes de alta demanda en menos de 48 horas.

Asimismo, la propuesta incluye catas de vinos exclusivas, menús especiales y experiencias con chefs invitados.

Para los fanáticos del fútbol, el plástico otorga acceso a experiencias especiales en el palco oficial de La Bombonera junto a Boca Juniors.

La plataforma “The Mastercard Collection” para entretenimiento

El plástico se integra con una nueva plataforma que organiza experiencias premium en gastronomía, viajes y shows.

Esta herramienta permitirá acceder a preventas exclusivas y ubicaciones privilegiadas en conciertos masivos.

Aunque debuta con la nueva categoría, algunos de estos beneficios también estarán disponibles para usuarios de Mastercard Black.

Requisitos, bancos emisores y proyección de clientes

El lanzamiento busca captar a un universo estimado de entre 50.000 y 100.000 clientes de alto poder adquisitivo en el país.

Cada banco emisor anunciará en forma individual las condiciones comerciales, los costos de mantenimiento y las fechas de disponibilidad.

Desde la compañía aclararon que la llegada de este segmento no implica una migración automática ni cambios para quienes tienen tarjeta Black.