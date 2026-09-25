Adiós a una voz inolvidable: murió “el negro” gonzález oro

Murió este viernes 25 de septiembre Oscar “El Negro” González Oro, uno de los periodistas y conductores más reconocidos de la radio argentina. Tenía 74 años y se encontraba radicado desde hacía varios años en Punta del Este, Uruguay, donde transcurrió la última etapa de su vida.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y se convirtió en una de las voces emblemáticas de la radio nacional. Su nombre quedó especialmente asociado a “El Oro y el Moro”, programa con el que durante años encabezó las mañanas de Radio 10 y alcanzó elevados niveles de audiencia.

Su carrera profesional se extendió durante varias décadas y también tuvo una importante presencia en televisión. Con un estilo personal y una fuerte identificación con sus oyentes, “El Negro” logró convertirse en una de las figuras características de una etapa de enorme protagonismo de la radio AM argentina.

En 2021 había anunciado su retiro del periodismo, luego de unos 35 años de actividad, aunque posteriormente realizó algunas apariciones en los medios. Desde 2020 se encontraba radicado en Uruguay y, durante los últimos tiempos, había reducido considerablemente su exposición pública.

En los últimos meses su estado de salud había generado preocupación. González Oro había atravesado anteriormente problemas respiratorios y antecedentes cardíacos, además de dificultades de movilidad. No obstante, hasta las primeras horas posteriores a conocerse su fallecimiento no se había comunicado oficialmente una causa precisa de muerte.

La noticia conocida este viernes provocó numerosas expresiones de pesar en el ambiente de la radio, la televisión y el periodismo. Con su fallecimiento desaparece una de las voces más reconocibles de los medios argentinos de las últimas décadas, especialmente recordada por quienes durante años acompañaron sus mañanas a través de la radio.