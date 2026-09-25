Pasan los días y no hay rastros de los kayakistas desaparecidos en santa teresita

La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos frente a la Costa Atlántica bonaerense continúa este viernes sin resultados positivos, mientras Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina mantienen desplegado un importante operativo por mar, aire y tierra para intentar localizar a los hombres, de 64 y 43 años, cuyo paradero se desconoce desde el lunes 21 de septiembre.

Los kayakistas, identificados como Oscar y Félix, ingresaron al mar durante la mañana del lunes frente a Santa Teresita, en momentos en que las condiciones meteorológicas eran adversas y regía una alerta por fuertes vientos. De acuerdo con la información conocida durante el operativo, antes de salir habían sido advertidos por personal de Prefectura sobre las dificultades existentes para la navegación.

Aproximadamente dos horas después de haber ingresado al agua, uno de ellos logró comunicarse telefónicamente con Prefectura y manifestó que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, frente a la calle 29 de Santa Teresita, y que tenía dificultades para regresar. Inmediatamente fueron enviados medios hacia el lugar indicado, aunque cuando llegaron los hombres ya no pudieron ser localizados.

Desde entonces se puso en marcha un operativo que fue creciendo considerablemente con el transcurso de las horas. La superficie inicialmente establecida para el rastrillaje era de 15 por 15 millas náuticas, pero posteriormente se amplió a un cuadrante de 30 por 30 millas, equivalente a unas 900 millas náuticas cuadradas, y puede seguir modificándose de acuerdo con los cálculos de deriva realizados por los especialistas.

Entre los medios afectados se encuentran el patrullero oceánico ARA Storni, el guardacostas GC-26 Thompson, aeronaves y personal especializado. La Armada Argentina también incorporó un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, mientras que en el ARA Storni fueron embarcados integrantes de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos. Además, se solicitó colaboración a embarcaciones pesqueras que navegan por la región para que permanezcan atentas ante cualquier elemento que pueda estar relacionado con los desaparecidos.

La búsqueda no se limita al mar. También se realizan recorridas terrestres por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, mientras que el operativo fue extendido hacia las inmediaciones del arroyo San Clemente. Los investigadores buscan asimismo los dos kayaks utilizados por los hombres —uno verde y otro turquesa—, ya que su eventual aparición podría aportar información para establecer el desplazamiento producido por las corrientes y los fuertes vientos.

Con el transcurso de los días, las expectativas de encontrarlos con vida se redujeron considerablemente. El comandante del Área Naval Atlántica, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, explicó que, de acuerdo con las tablas y manuales de supervivencia utilizados para este tipo de emergencias, las posibilidades de hallarlos con vida son actualmente “prácticamente nulas”. No obstante, el operativo continúa y no se había establecido una fecha para su finalización.

Las condiciones meteorológicas constituyeron desde el comienzo una de las principales dificultades. Los fuertes vientos, el oleaje, las lluvias y la escasa visibilidad complicaron tanto el despliegue de embarcaciones como las tareas aéreas. A ello se suma la enorme dificultad que implica detectar desde una aeronave o un buque a una persona o un kayak en medio de olas que alcanzaron entre 1,5 y 2 metros de altura.

Mientras familiares y allegados aguardan novedades, Prefectura y Armada mantienen la búsqueda activa este viernes, a varios días de la desaparición, en uno de los operativos de búsqueda y rescate más importantes desplegados durante los últimos días frente a la Costa Atlántica bonaerense. La investigación judicial permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.