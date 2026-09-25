Un viaje que hará historia: una centenaria locomotora a vapor parte hoy hacia mar del plata

La histórica locomotora a vapor Vulcan Foundry Nº 3925 emprenderá este viernes 25 de septiembre su esperado viaje rumbo a Mar del Plata, donde será una de las grandes protagonistas de los festejos por los 140 años de la llegada del primer tren a la ciudad balnearia, acontecimiento ocurrido el 26 de septiembre de 1886.

Conocida entre los aficionados como “La 39 Grande”, la centenaria máquina volverá a recorrer el corredor ferroviario bonaerense acompañada por una formación histórica, en una travesía que promete convertirse en un verdadero acontecimiento para los vecinos de las localidades ubicadas a lo largo de las vías. Su paso genera una fuerte expectativa y se prevé que numerosas personas se acerquen a estaciones, pasos a nivel y sectores próximos al tendido ferroviario para observar y fotografiar una postal que remite a otra época.

La formación atravesará, entre otras localidades, Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, General Guido y Maipú, antes de continuar hacia Mar del Plata. Precisamente, el paso por las ciudades intermedias será uno de los atractivos adicionales del viaje, especialmente para quienes mantienen un fuerte vínculo con la historia ferroviaria y tendrán la posibilidad de volver a contemplar una locomotora a vapor circulando por el tradicional corredor hacia Mar del Plata

La protagonista es la Vulcan Foundry Nº 3925, una locomotora preservada y restaurada durante más de dos décadas por voluntarios del Ferroclub Argentino. La máquina tiene además una particular relación con esta celebración: hace un siglo participó de los festejos por los 40 años de la llegada del ferrocarril a Mar del Plata y ahora vuelve a ser parte del homenaje por el 140º aniversario.

El convoy estará integrado además por nueve vehículos ferroviarios históricos, preservados por el Ferroclub Argentino y el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario. Entre ellos se encuentra el coche oficial Werkspoor O.F. 1, utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982, además de coches Pullman y Semi Pullman, un coche bar, un coche cine, un vagón postal y un furgón.

El viaje culminará en Mar del Plata, donde este sábado 26 se desarrollará una exposición ferroviaria en la estación de la ciudad entre las 10:00 y las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita. Allí el público podrá observar la locomotora y recorrer el interior de varios de los históricos coches que integran la formación.

La fecha tiene un enorme significado para la historia marplatense. El 26 de septiembre de 1886 llegó por primera vez el ferrocarril a Mar del Plata, extendiendo la conexión desde Maipú. Aquel acontecimiento fue decisivo para mejorar las comunicaciones y acompañar el posterior crecimiento turístico, económico y urbano de la ciudad.

Ciento cuarenta años después, el silbato y la imagen de una locomotora a vapor volverán a formar parte del paisaje ferroviario bonaerense, no solamente como homenaje a aquel acontecimiento histórico, sino también como una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan un patrimonio estrechamente ligado al nacimiento y crecimiento de numerosas localidades de la provincia.