Alerta en la Provincia de Buenos Aires: la economía entró en recesión ¿Cómo impacta en el bolsillo bonaerense?

Por Denisse Helman
Alerta en la provincia de buenos aires: la economía entró en recesión ¿cómo impacta en el bolsillo bonaerense?

Las mediciones del sector bancario confirmaron el ingreso formal en recesión técnica al acumularse dos trimestres consecutivos en terreno negativo.

¿Qué significa la recesión y cómo afecta en el día a día?

Que la economía haya entrado en recesión técnica significa que lleva seis meses seguidos produciendo, vendiendo y moviendo menos dinero que antes.

Para el vecino de a pie, esto no es un concepto teórico de economistas: se traduce directamente en comercios con las persianas más bajas, changas que escasean, menos horas extras en las fábricas y un salario que rinde cada vez menos a la hora de hacer las compras o pagar los servicios.

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Caída del 1,2% en septiembre y balance de los primeros nueve meses

Según el informe Pulso PBA elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la actividad bajó un 1,2% respecto de agosto.

En la comparación interanual la contracción fue del 0,9%, mientras que el acumulado entre enero y septiembre de 2026 muestra un retroceso promedio del 0,3%.

Dos trimestres seguidos en rojo: el detalle de la contracción

La confirmación del proceso recesivo surge al completarse los datos del tercer trimestre de 2026, que registró una caída del 1,6%.

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Ese resultado se suma a la baja del 0,4% sufrida en el segundo trimestre, dejando el nivel general un 2,1% por debajo de diciembre del año pasado.

Cuáles fueron los sectores productivos y comerciales más golpeados

La baja registrada durante el mes estuvo impulsada principalmente por el freno en rubros urbanos e industriales de alto impacto:

  • Intermediación financiera: Encabezó la contracción con un desplome del 8,3% interanual.
  • Comercio: Tuvo una disminución del 3,5%.
  • Transporte y comunicaciones: Anotó una caída del 2,3%.
  • Industria manufacturera: Registró un descenso del 2,1%, siendo el factor de mayor peso en el indicador general.

El campo, la pesca y la minería amortiguaron el impacto general

Pese al contexto de caída en los sectores de consumo, algunas actividades primarias mostraron números positivos en septiembre:

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  • Pesca: Lideró las subas sectoriales con una expansión del 19,7%.
  • Explotación de minas y canteras: Creció un 12,4% interanual.
  • Sector agropecuario: Se expandió un 3,5%, ayudando a compensar el retroceso de la industria y el comercio.
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