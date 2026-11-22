Con la segunda cuota del aguinaldo cada vez más cerca, hay una situación que puede generar dudas al revisar el recibo: haber atravesado una licencia por maternidad durante parte del segundo semestre. Aunque durante ese período la trabajadora puede seguir percibiendo un ingreso equivalente a su remuneración habitual, no todo lo cobrado tiene el mismo tratamiento a la hora de calcular el sueldo anual complementario.

La diferencia es especialmente importante para quienes comenzaron su licencia entre julio y diciembre de 2026, incluidas trabajadoras registradas de casas particulares. Para entender el importe que corresponde, primero hay que distinguir el salario pagado por el empleador de la asignación que abona ANSES.

Qué pasa con el aguinaldo durante la licencia por maternidad

La Asignación por Maternidad es una prestación de la seguridad social que ANSES paga durante la licencia legal, en reemplazo de la remuneración que normalmente abonaría el empleador. Según la explicación oficial de Derecho Fácil del Estado nacional, el monto de esa asignación no se computa para calcular el aguinaldo.

Esto no significa que una trabajadora pierda automáticamente todo el SAC del semestre. Lo que corresponde es calcular la parte proporcional vinculada al tiempo en el que se devengaron remuneraciones computables, tomando en cuenta los días y períodos efectivamente comprendidos y el salario que resulte aplicable. En liquidaciones con meses incompletos, cambios de sueldo o componentes variables, el detalle puede requerir una revisión individual.

La explicación oficial está disponible en Argentina.gob.ar, Asignación por maternidad, donde se aclara expresamente que la prestación no integra la base del SAC.

Un ejemplo para entender cuánto podría cambiar el cobro

Supongamos, exclusivamente a modo ilustrativo, que una trabajadora tuvo un sueldo bruto remunerativo constante de $900.000, cobró remuneraciones computables durante julio, agosto y septiembre y percibió la Asignación por Maternidad durante octubre, noviembre y diciembre completos. Sin otros conceptos ni particularidades, el cálculo proporcional orientativo sería:

Concepto del ejemplo Importe Mejor sueldo mensual remunerativo del período trabajado $900.000 Mitad del mejor sueldo $450.000 Proporción ilustrativa: tres de seis meses 3/6 Aguinaldo bruto orientativo $225.000

Los $225.000 son un ejemplo, no un monto oficial ni universal. Si la licencia comenzó a mitad de mes, hubo aumentos, horas extra, comisiones u otras particularidades, el resultado puede ser diferente. También pueden existir condiciones convencionales o regímenes especiales que deban verificarse.

Qué diferencia hay con una licencia por enfermedad

No todas las ausencias laborales se tratan igual. En una licencia por enfermedad inculpable con derecho a remuneración, el salario que se devenga bajo el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene un tratamiento diferente de la asignación no remunerativa por maternidad. Por eso no corresponde aplicar automáticamente la misma reducción proporcional a cualquier persona que estuvo de licencia.

La Ley de Contrato de Trabajo establece la regla general del aguinaldo y las disposiciones sobre licencias remuneradas. La comparación sirve para evitar un error frecuente: suponer que todo período sin asistencia presencial equivale a un período sin salario computable.

También alcanza a trabajadoras de casas particulares registradas

ANSES incluye entre las destinatarias de la Asignación por Maternidad a las trabajadoras de casas particulares registradas, además de trabajadoras en relación de dependencia y determinadas situaciones rurales o de temporada. El trámite y la documentación varían según el tipo de empleo.

La información oficial sobre requisitos y presentación está en Tramitar la Asignación por Maternidad. Allí se detallan los formularios y la posibilidad de gestionar la solicitud mediante Atención Virtual o con turno.

Qué revisar antes del pago de diciembre

Conviene comparar las fechas exactas de inicio y finalización de la licencia, los recibos anteriores y posteriores, los conceptos remunerativos de cada mes y la liquidación del SAC. Si hay diferencias, pedir a liquidación de haberes o al empleador un detalle de la base utilizada y de los días computados.

Para los trabajadores alcanzados por la regla general de la Ley de Contrato de Trabajo, la segunda cuota del aguinaldo tiene vencimiento el 18 de diciembre. La ley prevé que el empleador estime el sueldo de diciembre y ajuste cualquier diferencia con la liquidación de ese mes. No debe confundirse ese vencimiento general con cronogramas particulares de empleo público u otros regímenes.

Ver también: Aguinaldo proporcional: cómo calcularlo si empezaste a trabajar hace poco.