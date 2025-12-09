Aguinaldo Estatales de Córdoba diciembre 2025: Las fechas de cobro y cómo calcular lo que corresponde

Diciembre ya está en marcha y la cuenta regresiva para el cobro del medio aguinaldo se siente en los bolsillos de todos los estatales de Córdoba. Para los empleados, este ingreso extra representa un alivio fundamental para afrontar los gastos de las fiestas, las compras navideñas y planificar el cierre de un 2025 exigente en materia económica.

Si sos docente, policía, personal de salud o administrativo del Centro Cívico, es momento de hacer números y organizar la economía familiar. A continuación, repasamos los detalles del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las fechas de referencia para tener la plata en mano y cómo verificar que tu liquidación sea la correcta.

Cronograma confirmado: ¿Quiénes cobran primero el aguinaldo?

Hasta el momento, las fechas que ya están firmes y oficializadas corresponden a la Administración Pública Nacional. Si trabajás en organismos nacionales con sede en Córdoba (como PAMI, ANSES, ministerios nacionales, o la Universidad Nacional de Córdoba), tu calendario es el siguiente:

Lunes 15 de diciembre: Administración Central.

Administración Central. Martes 16 de diciembre: Organismos Descentralizados.

Organismos Descentralizados. Miércoles 17 de diciembre: Universidades Nacionales y otras transferencias.

Estatales de Córdoba: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

Para los agentes que dependen del Gobierno de Córdoba (docentes provinciales, equipos de salud, Policía de la Provincia, administración central), el Ejecutivo provincial mantiene la cautela. A diferencia de Nación, el “Panal” aún no publicó el cronograma detallado día por día para el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre.

Sin embargo, hay certezas legales y estimaciones basadas en el funcionamiento habitual de la Tesorería de la Provincia:

La fecha límite legal: La Ley de Contrato de Trabajo estipula que el aguinaldo debe acreditarse antes del 18 de diciembre .

La Ley de Contrato de Trabajo estipula que el aguinaldo debe acreditarse antes del . El “margen” de gracia: Existe una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, lo que extiende el plazo máximo legal hasta el miércoles 24 de diciembre.

Dato clave: Históricamente, la Provincia suele depositar el medio aguinaldo unos días antes de las fiestas, separado del sueldo mensual (que ya se cobró entre fines de noviembre y principios de diciembre). Se espera el anuncio oficial en las próximas 48 horas.

La situación de los Jubilados de la Provincia

Los pasivos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba también están a la espera de la confirmación exacta. Generalmente, el pago a los mayores se realiza en una fecha unificada o en un esquema reducido de dos días.

Atención: No confundir con los jubilados nacionales (ANSES), que cobran el aguinaldo junto con su haber mensual según la terminación del DNI. Los jubilados provinciales tienen su propio calendario.

¿Hay bono de fin de año en Córdoba?

Este es el punto más caliente de la discusión gremial en la provincia hoy. Mientras que varias provincias de Argentina confirmaron bonos, en Córdoba el panorama es de negociación tensa.

El reclamo gremial: Los principales gremios estatales (como la UEPC y el SEP) están en pleno plan de lucha y negociaciones. Han solicitado sumas no remunerativas (“bonos navideños”) para compensar la pérdida de poder adquisitivo, con pedidos que en algunos sectores llegan a cifras muy elevadas para cerrar el 2025.

Los principales gremios estatales (como la UEPC y el SEP) están en pleno plan de lucha y negociaciones. Han solicitado sumas no remunerativas (“bonos navideños”) para compensar la pérdida de poder adquisitivo, con pedidos que en algunos sectores llegan a cifras muy elevadas para cerrar el 2025. La respuesta oficial: Hasta el cierre de esta nota, no hay un bono de fin de año confirmado por decreto para los activos provinciales. Las conversaciones siguen abiertas y podrían surgir novedades en la mesa de negociación salarial de esta semana.

¿Cuánto te corresponde cobrar?

Para que vayas haciendo números mientras esperás el depósito, recordá la fórmula básica para calcular tu aguinaldo bruto:

Tomá tu mejor sueldo bruto (el más alto) de los últimos seis meses (julio a diciembre de 2025). Dividilo por 2.

Ese es tu medio aguinaldo bruto. A eso, tenés que restarle los descuentos de ley (jubilación y obra social, principalmente) para saber cuánto te queda “de bolsillo”.

Ejemplo rápido

Concepto Monto Mejor sueldo bruto (semestre) $ 1.200.000 Aguinaldo Bruto (50%) $ 600.000 Descuentos (aprox. 18-20%) – $ 108.000 A cobrar en mano $ 492.000

Nota: Los descuentos pueden variar según tu aporte específico a la Caja y Apross.

Mantenete atento a los canales oficiales y al Ciudadano Digital (CiDi) para ver tu recibo en cuanto se liquide.