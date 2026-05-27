Nuevo dni argentino: cuánto cuesta, dónde se tramita y cuánto demora

El Nuevo DNI argentino volvió a quedar en el centro de las consultas por el cambio de valores y por la aparición de distintas modalidades de entrega. Aunque muchas personas lo asocian con el nuevo diseño electrónico, lo más importante para quienes tienen que hacer el trámite ahora es saber cuánto se paga, dónde se gestiona y qué plazo real de entrega tiene cada opción.

Cuánto cuesta sacar el Nuevo DNI argentino

Según el tarifario vigente del Renaper, el DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000. Ese valor aplica para el ejemplar nuevo por cambio de domicilio, actualización posterior, rectificación de datos, canje de Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, adopción u otros ejemplares.

También tienen un valor de $10.000 la actualización obligatoria de los 5 a 8 años y la actualización de los 14 años. En cambio, el primer DNI para niñas y niños nacidos en territorio argentino de 0 a 18 años es sin cargo, al igual que algunos casos específicos previstos por la normativa.

Para personas extranjeras residentes en el país, el trámite base informado por Renaper tiene otro valor: $20.000 para primera identificación, actualizaciones y nuevo ejemplar.

Modalidad Costo vigente Plazo estimado DNI regular argentino $10.000 Entrega estándar por correo DNI exprés $26.000 48 a 96 horas hábiles DNI 24 horas $41.000 Retiro en oficina de origen en 24 horas hábiles DNI al instante $57.000 Retiro entre 2 y 6 horas en sede habilitada DNI para extranjeros $20.000 Según modalidad y oficina

Dónde se tramita el DNI

El trámite puede iniciarse con turno en los Centros de Documentación Renaper, en registros civiles provinciales o en operativos habilitados, según la jurisdicción y la modalidad disponible. Para los centros de Renaper, la solicitud de turno se realiza desde Mi Argentina o desde los canales oficiales de turnos.

En la práctica, conviene revisar la disponibilidad antes de elegir la modalidad, porque no todas las sedes ofrecen DNI exprés, DNI 24 horas o DNI al instante. El trámite común suele tener mayor disponibilidad territorial, mientras que las opciones urgentes se concentran en oficinas específicas.

Para hacer el trámite, en general se debe presentar:

DNI anterior , si la persona lo conserva.

, si la persona lo conserva. Turno confirmado , cuando la sede lo exige.

, cuando la sede lo exige. Comprobante de pago , si el trámite fue abonado previamente.

, si el trámite fue abonado previamente. En menores de 14 años, acompañamiento de madre, padre o representante legal, con la documentación correspondiente.

Cuánto demora la entrega del documento

El trámite presencial del DNI suele tomar alrededor de 15 minutos, pero ese tiempo no debe confundirse con la entrega del ejemplar. El plazo final depende de la modalidad elegida y de la verificación de la documentación presentada.

El DNI exprés se entrega en el domicilio declarado entre 48 y 96 horas hábiles después de realizado el trámite. El DNI 24 horas permite retirarlo en la oficina de origen al día hábil siguiente, siempre que el centro elegido tenga esa modalidad disponible.

La opción más rápida es el DNI al instante, que cuesta $57.000 y se retira entre 2 y 6 horas posteriores a la toma del trámite en sedes habilitadas. Esta alternativa está pensada para casos de urgencia y no reemplaza al trámite común para quienes pueden esperar la entrega estándar.

Quiénes pueden tener el DNI gratis

Renaper informa que el sistema puede reconocer situaciones de gratuidad al iniciar el trámite. En esos casos, se emite una boleta con importe $0. Esto alcanza a personas que reúnen los requisitos previstos por la normativa y también a determinados trámites sin cargo, como reposiciones por error u omisión dentro del plazo correspondiente.

Por eso, antes de pagar gestores o recurrir a sitios no oficiales, es recomendable hacer la consulta por los canales del Estado. El trámite debe realizarse siempre en sedes y plataformas oficiales, especialmente porque el DNI contiene datos personales sensibles y puede ser usado para validar identidad en bancos, billeteras virtuales, organismos públicos y servicios digitales.

Qué DNI sigue siendo válido

El documento válido es siempre el último ejemplar emitido. La fecha de vencimiento figura en el frente del DNI y, para mayores de 14 años, la vigencia general es de 15 años. En menores, la validez queda atada a la próxima actualización obligatoria.

Quienes tienen un DNI vigente no necesariamente deben renovarlo de inmediato por la existencia del nuevo diseño. Sin embargo, sí corresponde hacer el trámite si el documento está vencido, deteriorado, extraviado, si hubo cambio de domicilio o si la persona debe cumplir con una actualización obligatoria por edad.