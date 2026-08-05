Aerolíneas argentinas lanzó 20% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales

Si querés hacer una escapada o planificar tus vacaciones antes de fin de año, volvió una oportunidad clave para sacar tus pasajes sin pagar de más.

Aerolíneas Argentinas activó una promoción de 20% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés para volar dentro del país.

Fechas de la venta promocional y período habilitado para volar

La oferta estará disponible por tiempo limitado, únicamente desde el 5 hasta el 9 de agosto de 2026.

Los pasajes adquiridos durante estos cinco días sirven para viajar entre el 1° de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Esto abarca toda la primavera, varios fines de semana largos y las semanas previas a las vacaciones de verano.

Entidades bancarias y opciones de cuotas sin interés

El plan de financiación varía según el banco emisor de la tarjeta de crédito con la que abones la compra:

Hasta 18 cuotas sin interés: Patagonia 365.

Patagonia 365. Hasta 12 cuotas sin interés: Banco Nación y Brubank.

Banco Nación y Brubank. Hasta 6 cuotas sin interés: Naranja X, Banco Supervielle, Banco Ciudad, Banco Credicoop, YoY, Banco Comafi, Banco de Corrientes, Cabal, Tuya NCB y Banco Columbia.

Naranja X, Banco Supervielle, Banco Ciudad, Banco Credicoop, YoY, Banco Comafi, Banco de Corrientes, Cabal, Tuya NCB y Banco Columbia. Hasta 3 cuotas sin interés: Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Santa Cruz, Banco San Juan y Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Alcance de la promoción y rutas nacionales disponibles

La rebaja del 20% aplica exclusivamente para la red de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, que abarca más de 35 destinos internos.

Entre las ciudades elegibles se encuentran Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú, Córdoba, Tucumán, Ushuaia, El Calafate, Puerto Madryn, San Martín de los Andes, Trelew, Comodoro Rivadavia, Posadas, Resistencia, Corrientes y Mar del Plata.

Anticipación y financiación en un mercado aerocomercial competitivo

Esta iniciativa se suma a las campañas de venta anticipada que buscan estimular la demanda turística durante los meses de temporada media.

En un contexto de mayor oferta y desregulación del sector, la posibilidad de pagar pasajes en cuotas fijas sin interés vuelve a posicionarse como el principal motor para definir las compras de los viajeros.