Adiós a una voz inolvidable: murió juan marcelo, integrante del histórico dúo juan y juan

La música popular argentina está de luto por el fallecimiento de Juan Marcelo, cantante y compositor que alcanzó una enorme popularidad durante las décadas de 1960 y 1970 como integrante del recordado dúo Juan y Juan. El artista tenía 82 años y dejó una extensa trayectoria vinculada a la música, el cine y la televisión nacional.

Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su importante contribución a la cultura popular del país.

Una voz que marcó a toda una generación

Juan Marcelo, cuyo verdadero nombre era Enrique Raúl de Jesús, había nacido en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Su carrera alcanzó una gran proyección cuando formó, junto a Juan Eduardo Carballo, el dúo Juan y Juan, que rápidamente conquistó al público argentino con canciones alegres, románticas y de ritmos pegadizos.

Entre sus temas más recordados se encuentran “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo”, “¿Hola, qué tal?” y “Ahora que soy libre”.

Sus presentaciones en programas de televisión, festivales y escenarios de todo el país los convirtieron en referentes de la música popular de aquella época.

La canción que quedó para siempre asociada a Mar del Plata

Una de las composiciones más emblemáticas del dúo fue “Bailando en una pata”, que incluía la célebre frase “Qué lindo que es estar en Mar del Plata”.

La canción se transformó en un verdadero símbolo de los veranos marplatenses y continúa siendo recordada por distintas generaciones.

La historia musical del dúo estuvo profundamente vinculada a la Costa Atlántica bonaerense, donde sus integrantes dieron sus primeros pasos antes de alcanzar reconocimiento nacional.

Su música también acompañó a las telenovelas argentinas

Además de su carrera como intérprete, Juan Marcelo desarrolló una destacada actividad como compositor de canciones para producciones televisivas.

Trabajó en proyectos vinculados al reconocido autor Alberto Migré y su música acompañó historias inolvidables como “Rolando Rivas, taxista”, “Piel naranja”, “Mi hombre sin noche” y “Amo y señor”.

También participó en producciones cinematográficas, entre ellas El profesor patagónico, protagonizada por Luis Sandrini.

Posteriormente continuó su carrera artística como solista y productor musical, desarrollando parte de su actividad profesional en Estados Unidos.

La emotiva despedida de su compañero

Uno de los mensajes más conmovedores tras conocerse la noticia fue el de Juan Eduardo Carballo, su histórico compañero del dúo Juan y Juan.

Ambos habían compartido escenarios, grabaciones, viajes y una amistad que se prolongó durante décadas.

En su despedida, Juan Eduardo expresó el profundo dolor que le produjo la pérdida de quien había sido su compañero de tantas experiencias artísticas. “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”, escribió el músico.