Factura de gas: cuánto podría subir tras el cambio de zona fría y cuándo se verá en la boleta

Con la reforma de Zona Fría ya convertida en ley, la pregunta cambia rápidamente: ya no es si el Congreso aprobará el proyecto, sino cuánto podría aumentar la factura de gas de quienes dejan de recibir el beneficio territorial automático.

Durante el debate en comisiones del Senado, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio podrían afrontar, en promedio, unos $15.000 adicionales por mes. Se trata de una estimación oficial y no de un aumento uniforme para todas las viviendas.

Por qué no todos recibirán una suba de $15.000

El monto final de una factura depende de varias variables: consumo, categoría residencial, época del año, distribuidora, impuestos y situación del hogar frente al régimen de subsidios.

Por eso, los $15.000 son una referencia promedio mencionada por la Secretaría de Energía para usuarios de las zonas que dejan de contar con el beneficio. Una familia puede tener una diferencia menor o mayor según su consumo y su situación particular.

Además, los hogares que continúen alcanzados por los Subsidios Energéticos Focalizados tendrán un tratamiento distinto de quienes pasen a pagar sin esa asistencia.

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Qué parte de la factura cambia

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es que la ayuda se focaliza sobre el componente energético y deja de replicar exactamente el mecanismo amplio que funcionaba con Zona Fría.

Durante la discusión legislativa, la Secretaría de Energía explicó que quienes salgan del régimen territorial comenzarán a afrontar componentes de la factura que hasta ahora estaban bonificados. Esa modificación es la que explica la estimación de aumento promedio informada por el Gobierno.

Cuándo empezaría a sentirse en la boleta

No debería aparecer un salto automático en la factura emitida inmediatamente después de la votación. La ley fue sancionada este jueves, pero aún deben completarse la promulgación, publicación y las disposiciones necesarias para su implementación.

Luego entra en juego el ciclo de lectura y facturación de cada distribuidora. Por eso, la fecha en que cada usuario vea el cambio puede variar y deberá ser informada oficialmente.

Hasta entonces, la factura vigente y la situación actual del suministro siguen siendo la referencia práctica para cada hogar.

Los hogares que podrían evitar la pérdida total del beneficio

La reforma no deja a todos los usuarios de los 94 municipios sin ninguna asistencia. Quienes cumplan con las condiciones del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrán mantener bonificaciones conforme al nuevo esquema.

La referencia general son hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, además de situaciones especiales contempladas por la normativa.

La situación individual se puede consultar en el portal oficial de subsidios energéticos. Ese control será especialmente importante para quienes hasta ahora nunca necesitaron gestionar el beneficio porque lo recibían automáticamente por vivir dentro de Zona Fría.