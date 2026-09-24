Zona fría: quiénes seguirán con subsidio en la factura de gas tras el cambio que ya es ley

La nueva ley de Zona Fría cambia una regla que durante los últimos años resultó automática para miles de familias bonaerenses: vivir en uno de los municipios incorporados al régimen ya no será suficiente, por sí solo, para conservar el descuento.

Sin embargo, perder el beneficio territorial no equivale necesariamente a quedarse sin subsidio. La reforma articula la asistencia con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que evalúa la situación económica y social del hogar.

Qué hogares podrán seguir recibiendo ayuda

El criterio general del SEF toma como referencia que los ingresos netos registrados del grupo conviviente sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores que publica el INDEC.

Además, el régimen contempla situaciones específicas. Entre ellas aparecen los hogares con un integrante que cuente con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para los hogares con un integrante que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), la normativa prevé una evaluación de la Secretaría de Energía para determinar la necesidad de asistencia.

Ver también: Subsidio de luz y gas: cómo hacer la inscripción y revisar los datos del hogar

Qué pasa con Patagones

Hay una excepción territorial importante dentro de la Provincia. Patagones mantiene el beneficio por su pertenencia a la región patagónica, que continúa dentro del esquema geográfico reconocido por la ley.

En cambio, los usuarios de los otros 94 municipios bonaerenses incorporados con la ampliación de 2021 dejarán de tener el descuento garantizado únicamente por vivir allí.

Cómo saber si el hogar está dentro del nuevo esquema

La consulta se puede realizar desde el portal oficial de Subsidios Energéticos Focalizados. Allí están disponibles las opciones para consultar si se recibe el beneficio, revisar una solicitud, pedir una revisión o iniciar la inscripción.

Para hacer el trámite conviene tener a mano:

Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta o contrato.

DNI vigente.

CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Un correo electrónico de uso frecuente.

Por qué conviene revisar los datos aunque hoy haya descuento

La aprobación de la reforma modifica el criterio de acceso, por lo que un usuario que hasta ahora recibía el beneficio por ubicación podría necesitar que su hogar esté correctamente identificado dentro del sistema focalizado.

El cambio no debería interpretarse como una baja instantánea y uniforme para todos. La situación final dependerá del perfil del hogar, la reglamentación y el momento de aplicación en cada factura.

En estas primeras horas posteriores a la sanción, lo más importante es evitar trámites en sitios no oficiales y esperar las comunicaciones de la Secretaría de Energía y de las distribuidoras sobre la instrumentación concreta.