Qué pasó con el regreso de la selección argentina y por qué no habrá festejos

El regreso de la Selección Argentina comenzó a tomar una forma muy diferente de la que se había imaginado durante las horas posteriores a la final del Mundial 2026. Había operativos preparados, opciones para una celebración multitudinaria y hasta un eventual feriado nacional, pero una decisión surgida desde el propio plantel modificó el escenario.

Eduardo Feinmann aseguró este lunes que consultó a una fuente cercana al seleccionado y recibió una respuesta terminante sobre los planes de los futbolistas. La información apareció mientras numerosos hinchas se acercaban a Ezeiza con la expectativa de volver a ver al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El regreso de la Selección Argentina y el dato que reveló Feinmann

Durante su programa en Radio Mitre, Feinmann sostuvo que el plantel no tenía intención de participar de un festejo público, ni durante la llegada al país ni en los días inmediatamente posteriores. El periodista explicó que el ánimo interno quedó marcado por la derrota ante España en la final y por el desgaste acumulado durante más de 50 días de concentración.

🇦🇷 "Los que no se subieron al avión": el dato de Eduardo Feinmann @edufeiok sobre los planes de festejos de la Selección.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/4682qYWs1A — Radio Mitre (@radiomitre) July 20, 2026

Además, recomendó a quienes se dirigían hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que evitaran permanecer en los accesos, debido a que no estaba prevista una caravana ni una presentación abierta al público. Sus declaraciones coincidieron posteriormente con la información difundida desde el Gobierno nacional: la recepción quedaría limitada a un acto protocolar.

La Casa Rosada había evaluado distintas alternativas para que los jugadores pudieran encontrarse con los hinchas. Entre las opciones figuraban un saludo desde el balcón presidencial, una caravana y otros recorridos coordinados con CABA y la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la AFA comunicó que no existía ánimo para realizar un despliegue masivo.

No habrá festejo oficial ni feriado nacional

El presidente Javier Milei había anunciado que declararía feriado nacional el día elegido por los jugadores y el cuerpo técnico para celebrar el subcampeonato. La medida estaba condicionada desde el comienzo a que la delegación aceptara participar de un encuentro con la gente.

Al descartarse una celebración, fuentes del Gobierno señalaron que también quedó sin efecto la posibilidad de establecer un feriado. No habrá, por lo tanto, una jornada no laborable vinculada con la llegada del equipo, salvo que más adelante el plantel cambie su postura y se acuerde una nueva fecha.

Situación Información disponible Llegada de la delegación Prevista durante la tarde del lunes, sujeta a demoras del vuelo Caravana o festejo masivo No está previsto Recepción en Ezeiza Será protocolar y con un operativo de seguridad Feriado nacional Quedó descartado al no organizarse una celebración Regreso del plantel completo No todos los jugadores viajaron hacia la Argentina

Qué informó oficialmente la AFA sobre los jugadores

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que solamente una parte de la delegación regresaría al país. En su comunicado explicó que algunos futbolistas viajarían directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar sus vacaciones.

La entidad no publicó inicialmente una nómina oficial completa de quienes subieron al vuelo. En distintos medios circularon listas diferentes, por lo que el único dato confirmado por la AFA es que el regreso no incluye a todo el plantel. Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Estados Unidos por sus compromisos con Inter Miami, mientras que otros jugadores emprendieron viajes hacia Europa o comenzaron su período de descanso.

En el avión sí viajaron integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, dirigentes, miembros del staff y un grupo de futbolistas. La llegada al aeropuerto bonaerense fue acompañada por un dispositivo de seguridad, aunque sin un recorrido posterior por la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué el plantel decidió evitar una celebración

La postura no representa un distanciamiento con los hinchas. En su mensaje posterior al Mundial, la AFA agradeció el acompañamiento recibido en los estadios de Estados Unidos y desde cada localidad argentina. La explicación está vinculada principalmente con el impacto emocional de haber perdido la final en tiempo suplementario y con la necesidad de cerrar una concentración extensa.

También influyó la situación contractual de los jugadores. Algunos deben incorporarse rápidamente a las pretemporadas europeas, mientras que otros disponen de pocos días antes de regresar a sus clubes. Esa dispersión volvió difícil organizar una celebración con todos los referentes presentes.

La generación de Scaloni mantiene un vínculo excepcional con el público después de las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Esta vez, sin embargo, el regreso tendrá un perfil mucho más reservado: una recepción breve en Ezeiza, el traslado hacia el predio de la AFA y el comienzo del descanso para quienes permanecieron con la delegación hasta el final.