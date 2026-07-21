Vuelos en hasta 12 cuotas sin interés: qué bancos participan y cuánto cuesta viajar en vacaciones de invierno

Si querés organizar una escapada familiar o tus vacaciones de invierno sin desequilibrar tus finanzas, tenés la respuesta en las promociones vigentes.

La línea aérea de bandera lanzó convenios bancarios que permiten abonar vuelos de cabotaje en hasta 12 cuotas sin interés, una herramienta clave frente a los costos actuales.

Promociones por banco y plazos de financiación

Las opciones de financiación varían según la entidad emisora y están vigentes en fechas clave de julio:

Banco Nación: Hasta el 31 de julio de 2026 , ofrece 3, 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard de consumo.

Hasta el , ofrece con tarjetas Visa o Mastercard de consumo. Banco Ciudad: Hasta el 31 de julio de 2026 , brinda 3 y 6 cuotas sin interés con plásticos Visa o Mastercard.

Hasta el , brinda con plásticos Visa o Mastercard. BBVA: Del 20 al 26 de julio de 2026 , permite pagar en 3 o 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Del , permite pagar en con Visa y Mastercard. Banco Macro: Del 20 al 26 de julio de 2026 , dispone de 3 o 6 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y American Express (excluye tarjetas Agro y billeteras virtuales).

Del , dispone de con Visa, Mastercard y American Express (excluye tarjetas Agro y billeteras virtuales). Naranja X: Del 20 al 26 de julio de 2026 , habilita 6 y 9 cuotas cero interés con su tarjeta de crédito propia.

Del , habilita con su tarjeta de crédito propia. American Express: Del 20 al 26 de julio de 2026, ofrece 3 y 6 cuotas sin interés con plásticos directos o bancarizados (Santander, Galicia, Macro, Patagonia y Reba).

Canales de venta y alcance del beneficio

Los pases en cuotas aplican exclusivamente para vuelos nacionales dentro del país operados por la propia compañía.

Se pueden tramitar mediante la página web oficial, sucursales físicas, venta telefónica, WhatsApp y agencias de turismo autorizadas.

Presupuesto promedio para una familia tipo

Un informe del Instituto de Economía de la UADE calculó el gasto necesario para un grupo de dos adultos y dos niños durante el receso.

El estudio determinó que una familia necesita en promedio $2.453.293 para cubrir un viaje nacional completo.

Costos promedio en los principales destinos turísticos

La dispersión de precios requeridos por destino para un grupo familiar evidencia marcadas diferencias según la región elegida:

San Martín de los Andes: $4.593.135

$4.593.135 San Carlos de Bariloche: $4.435.439

$4.435.439 Puerto Madryn: $3.199.635

$3.199.635 Salta (Capital): $2.811.255

$2.811.255 Mendoza: $2.689.462

$2.689.462 Puerto Iguazú: $2.398.797

$2.398.797 Villa Carlos Paz: $2.000.746

$2.000.746 Mar del Plata: $1.875.546

$1.875.546 San Clemente del Tuyú: $1.635.266

Para consultar las condiciones completas, destinos disponibles y emitir tus pasajes en cuotas, podés ingresar directamente al sitio oficial de Aerolíneas Argentinas.