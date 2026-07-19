Morosidad récord: casi 4 de cada 10 personas en provincia de buenos aires tienen atrasos en sus deudas

Si sentís que tus deudas crecen más rápido que tus ingresos, no estás solo. Un reciente informe de la consultora Analytica reveló que casi cuatro de cada diez personas con créditos activos presentan atrasos en sus pagos. La situación se volvió crítica en los hogares, donde la dificultad para cumplir con las obligaciones financieras alcanzó niveles récord.

Este fenómeno se explica por el deterioro de los ingresos reales y una fuerte suba en las tasas de interés durante los últimos dos años. En términos generales, la mora de las familias alcanzó en mayo un récord del 15,9%, más del doble que hace dos años.

Los jóvenes: el sector más golpeado por la deuda

Dentro de este complejo escenario, los menores de 24 años son quienes enfrentan mayores dificultades para mantenerse al día con sus compromisos.

Alcance: Existen 1.382.000 deudores en esta franja, de los cuales 528.000 están en situación de mora.

Existen 1.382.000 deudores en esta franja, de los cuales 528.000 están en situación de mora. Situación irregular: El 38,2% de los jóvenes deudores registra atrasos superiores a los 90 días.

El de los jóvenes deudores registra atrasos superiores a los 90 días. Deuda promedio: Cada joven con mora acumula un saldo impago de aproximadamente $1.015.000.

¿Por qué se llegó a este nivel de endeudamiento?

La capacidad de pago de los hogares se vio severamente afectada por el cambio en la dinámica económica. Mientras antes la inflación permitía licuar deudas, la desaceleración actual combinada con altas tasas dejó a muchas familias atrapadas.

Carga sobre salarios: En 2024, las deudas representaban el 17% de la masa salarial, pero en mayo de este año el porcentaje escaló al 30% .

En 2024, las deudas representaban el 17% de la masa salarial, pero en mayo de este año el porcentaje escaló al . Costo de intereses: Las tasas de préstamos personales saltaron del 4% al 40% real, mientras que las de tarjetas de crédito pasaron del 21% al 60%.

El peso de la deuda según la edad

El problema atraviesa todas las generaciones, con montos de deuda que, en promedio, superan la mediana salarial del sector privado ($1.314.429).