Whatsapp se renueva: los cuatro cambios clave que llegan a tu celular para mejorar tu privacidad

Si usás WhatsApp a diario, te habrás dado cuenta de que la aplicación no para de sumar herramientas. Desde la esperada posibilidad de chatear sin compartir tu número de teléfono hasta mejoras en el almacenamiento y gestión de cuentas, estas novedades están llegando de forma gradual a millones de dispositivos para optimizar tu experiencia y seguridad.
A continuación, te detallamos las actualizaciones más importantes que ya están en marcha y cómo impactarán en tu comunicación cotidiana.
1. Privacidad total: chatear sin revelar tu número
La función de nombres de usuario ya es una realidad para un grupo selecto de usuarios. Esta herramienta permite iniciar conversaciones mediante un identificador único, evitando que debas exponer tu número telefónico.
- Mayor control: Podés configurar una clave de usuario opcional.
- Seguridad: Solo las personas que conozcan dicha clave podrán enviarte el primer mensaje, bloqueando intentos de contacto no deseados.
2. Gestión profesional: dos cuentas en un mismo dispositivo
WhatsApp Business incorporó la esperada opción multi-cuenta, permitiendo gestionar dos perfiles distintos en el mismo teléfono sin necesidad de recurrir a dispositivos adicionales.
- Organización: Cada cuenta mantiene sus chats y actividades totalmente separados.
- Notificaciones: Podés revisar alertas de ambas cuentas desde el mismo menú, protegiendo la privacidad de tu información personal y profesional.
3. Respaldos en la nube y más espacio para iOS
La aplicación avanza en su propio sistema de almacenamiento cifrado para usuarios de iPhone. Esta novedad permitirá mayor flexibilidad para proteger chats y archivos multimedia.
- Capacidad: Se ofrecerán 2 GB gratuitos de almacenamiento.
- Opciones premium: Los usuarios podrán optar por planes de pago que alcanzan hasta 1 TB de espacio para sus copias de seguridad.
4. Eficiencia en audio: nuevo widget y modos de micrófono
WhatsApp busca agilizar el uso de notas de voz, un formato que se volvió esencial para la coordinación diaria.
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- Widget de voz: Se prepara un acceso directo en la pantalla de inicio para grabar y enviar audios a varios contactos simultáneamente.
- Calidad de audio en iOS: Se introdujo un acceso directo para elegir entre cuatro modos de micrófono durante las llamadas, garantizando mayor claridad según el entorno donde te encuentres.