Compraron una camioneta, salieron a la ruta y murieron tras impactar de frente contra un camión

Un choque frontal en la Ruta 33 terminó con la vida de dos hombres que viajaban en una camioneta retirada de una concesionaria apenas unas horas antes. La tragedia ocurrió cerca de Bahía Blanca y dejó una escena devastadora sobre uno de los corredores más transitados del sur de la Provincia de Buenos Aires.

Las víctimas eran oriundas de Salliqueló y tenían 66 y 67 años. Una de ellas murió en el lugar, mientras que la otra fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Cómo ocurrió el choque frontal en la Ruta 33

El siniestro se produjo el miércoles 15 de julio, alrededor de las 12.37, a la altura del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 33, dentro del partido de Bahía Blanca.

La Volkswagen Amarok circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist cuando impactó de frente contra un camión cisterna que transportaba combustible y avanzaba en dirección contraria.

El golpe destruyó principalmente la parte delantera de ambos vehículos. La camioneta quedó detenida sobre la calzada con sus ocupantes atrapados, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos, personal médico, efectivos policiales y agentes de Seguridad Vial.

La violencia de la colisión provocó la muerte inmediata de Jorge García, de 67 años, quien viajaba en el asiento del acompañante. Su cuerpo debió ser retirado del habitáculo por los equipos de emergencia.

El conductor de la Amarok, Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca, de 66 años, fue encontrado con vida, aunque presentaba lesiones de extrema gravedad. Luego de ser liberado del vehículo, fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Pese al trabajo de los profesionales médicos, falleció horas después. Ambos hombres residían en Salliqueló, una localidad ubicada en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.

La camioneta había salido de la concesionaria ese mismo día

Uno de los datos que causó mayor conmoción fue que la Volkswagen Amarok había sido retirada de una concesionaria durante esa misma jornada. Poco tiempo después, cuando sus ocupantes ya viajaban por la Ruta 33 en dirección a la zona serrana, se produjo el impacto fatal.

Hasta el momento no se informó por qué motivo el vehículo había ingresado al comercio ni si se trataba de una unidad recientemente adquirida, entregada luego de una reparación o retirada tras otro tipo de trámite.

Tampoco existe, por ahora, evidencia pública que permita vincular esa circunstancia con el choque. Será el resultado de las pericias mecánicas y accidentológicas el que determine si la camioneta tenía alguna falla o si su paso por la concesionaria fue solamente una coincidencia previa a la tragedia.

Qué dijo el conductor del camión

El camionero, un hombre de 46 años, resultó ileso y pudo declarar ante los investigadores. Según su primera versión, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo al ingresar en una curva.

Siempre de acuerdo con ese testimonio inicial, durante la maniobra la camioneta habría invadido el carril contrario y se encontró de frente con el transporte de combustible. La cercanía entre ambos vehículos habría impedido que los conductores pudieran evitar el impacto.

Sin embargo, esa mecánica todavía no fue confirmada judicialmente. Los peritos deberán analizar las marcas sobre el asfalto, la posición final de los rodados, los daños, las velocidades estimadas y cualquier otro elemento incorporado al expediente.

El camión no registró un derrame de combustible, un riesgo que había generado preocupación durante los primeros minutos del operativo. De todos modos, la ruta permaneció completamente cortada mientras se asistía a las víctimas, se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Bahía Blanca

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. El expediente fue caratulado preventivamente como doble homicidio culposo y se ordenó la realización de las autopsias.

La investigación también deberá establecer si existieron responsabilidades penales y reconstruir con precisión los segundos previos al choque. El relato del camionero forma parte de la prueba, pero deberá ser contrastado con los informes técnicos y los eventuales testimonios de otros conductores que circulaban por el sector.

La Ruta Nacional 33 conecta Bahía Blanca con numerosas localidades del interior bonaerense y continúa hacia Santa Fe. La circulación de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares convierte a los sobrepasos en una de las maniobras más delicadas de su extensa traza.

Mientras avanzan las pericias, la tragedia provocó un profundo dolor en Salliqueló, donde vivían las dos víctimas. La inesperada secuencia, iniciada con el retiro de la camioneta y terminada pocas horas después en la ruta, sumó un nuevo capítulo fatal en los caminos de la Provincia de Buenos Aires.