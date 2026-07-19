Asueto 20 de julio: qué decidió el gobierno y quiénes tendrán una jornada distinta

El asueto del 20 de julio volvió a cambiar de escenario cuando parecía que la derrota de Argentina ante España había cerrado cualquier posibilidad de alterar la actividad laboral. Un anuncio de Javier Milei reabrió la expectativa, aunque dejó una condición que será determinante durante las próximas horas.

El resultado de la final no desactivó los preparativos para recibir al plantel. La Selección Argentina regresará al país como subcampeona del Mundial 2026 y todavía debe resolver si realizará una celebración abierta junto a los hinchas, en qué lugar y durante qué jornada.

Asueto 20 de julio: qué anunció Javier Milei

Durante la noche de este domingo 19 de julio, Javier Milei comunicó que decretará feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico decidan celebrar con la gente el logro alcanzado en el Mundial.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

La novedad representa un giro importante frente a la posibilidad inicial de establecer solamente un asueto para la Administración Pública Nacional. La figura anticipada por el Presidente sería más amplia: un feriado nacional alcanzaría tanto al sector público como al privado en todo el país.

Sin embargo, el anuncio todavía no confirma que el lunes 20 sea feriado. La fecha quedó sujeta a la decisión de Lionel Messi, Lionel Scaloni, el resto del plantel y la Asociación del Fútbol Argentino.

¿El lunes 20 de julio es feriado?

Por el momento, el lunes 20 de julio no puede considerarse automáticamente feriado. Para que la medida tenga vigencia, primero debe definirse el día de la celebración y luego el Poder Ejecutivo deberá publicar el decreto correspondiente.

Hasta que eso ocurra, el 20 de julio continúa fuera del calendario oficial de feriados nacionales de 2026. Por ese motivo, trabajadores y empleadores deberán prestar atención a los anuncios oficiales que podrían conocerse durante las primeras horas del lunes.

Escenario Qué podría ocurrir La Selección festeja el lunes 20 El Gobierno podría decretar feriado nacional para este lunes. La celebración se realiza el martes 21 El feriado anunciado por Milei se aplicaría el martes. El plantel elige otra fecha El feriado quedaría reservado para la jornada seleccionada. No hay festejo público El anuncio presidencial quedaría sin una fecha concreta de aplicación.

La llegada del plantel mantiene abierta la posibilidad

La delegación argentina tiene previsto regresar desde Estados Unidos en un vuelo chárter. Las estimaciones conocidas durante el fin de semana ubicaban el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre el mediodía y las primeras horas de la tarde del lunes.

Ese cronograma mantiene abierta la posibilidad de una recepción durante el 20 de julio. No obstante, después de un viaje extenso y de una final disputada pocas horas antes, el plantel podría optar por postergar el contacto con los hinchas hasta el martes 21 o para otra jornada.

La decisión también dependerá del recorrido, el dispositivo de seguridad y el lugar elegido para el encuentro. El Gobierno puso a disposición la Casa Rosada, mientras que Nación, la Provincia de Buenos Aires y CABA deberán coordinar cualquier operativo que involucre Ezeiza, las autopistas de acceso y los principales puntos de concentración.

No sería un simple asueto administrativo

La diferencia no es menor. Un asueto suele alcanzar únicamente a los empleados de la Administración Pública y no obliga a cerrar comercios, industrias, bancos ni empresas privadas.

En cambio, Milei habló expresamente de un feriado nacional. Si el decreto mantiene esa figura, tendrá alcance en la Provincia de Buenos Aires, CABA y el resto de las provincias, sin necesidad de que cada gobernador adhiera individualmente.

Para los trabajadores privados se aplicarían las reglas previstas para los feriados nacionales. La Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes deban prestar tareas durante un feriado deben cobrar la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual.

De todos modos, habrá que esperar el texto de la norma definitiva. El decreto podría establecer excepciones para bancos, organismos recaudadores, transporte, hospitales, fuerzas de seguridad y otros servicios considerados esenciales.

El antecedente del festejo por Qatar 2022

La referencia más cercana es lo ocurrido después del Mundial de Qatar. Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre de 2022 y el entonces presidente Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, día elegido para el regreso y los festejos con el plantel.

Aquel Decreto 842/2022 mantuvo guardias esenciales y estableció un funcionamiento especial para bancos y el organismo recaudador nacional. El nuevo decreto podría tomar parte de ese esquema, aunque todavía no se informó su contenido.

La definición, entonces, ya no depende solamente del Gobierno. La Selección deberá elegir primero cuándo quiere encontrarse con los hinchas. Recién después se sabrá si el lunes 20 cambia sobre la hora o si el feriado nacional quedará reservado para otra jornada.