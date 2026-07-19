¿cuánto falta para el próximo finde largo? El calendario de feriados que restan en 2026

Si todavía estás sintiendo el peso de volver a la rutina tras el último descanso, la buena noticia es que no falta mucho para el próximo feriado. En apenas unas semanas, el calendario vuelve a ofrecer una oportunidad ideal para planificar una escapada o simplemente desconectar por tres días consecutivos.
El próximo descanso llegará de la mano del feriado del 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. Al caer lunes, garantiza un fin de semana largo de tres días sin necesidad de traslados.
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El calendario de feriados mes a mes
Para que puedas organizar tus tiempos y proyectar alguna salida, aquí te detallamos los días de descanso que restan en el año:
- Agosto: Lunes 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).
- Septiembre: Sin feriados nacionales.
- Octubre: Lunes 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
- Noviembre: Lunes 23, Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Diciembre: Lunes 7 (con fines turísticos), martes 8 (Inmaculada Concepción) y viernes 25 (Navidad).
Agosto: la próxima oportunidad para descansar
El feriado del 17 de agosto es la opción más cercana para quienes buscan un corte en la rutina. Al ser una fecha inamovible por calendario, el lunes 17 de agosto se consolida como el próximo fin de semana largo oficial del país.
Un cierre de año con fines de semana extra largos
El último tramo del año, especialmente hacia diciembre, trae consigo varias jornadas de descanso que permiten organizar viajes o disfrutar de un tiempo prolongado de relax.
- Diciembre XL: El mes comienza con un fin de semana largo producto del lunes 7 (puente turístico) y el martes 8 (feriado inamovible).
- Cierre festivo: Finalmente, el viernes 25 de diciembre cierra el calendario con la celebración de Navidad.