Descuentos de Semana Nación: cómo ahorrar hasta un 20% en supermercados y combustible

Por Denisse Helman
Descuentos de semana nación: cómo ahorrar hasta un 20% en supermercados y combustible

Si querés hacer rendir tu dinero en las compras diarias, la respuesta está en las promociones vigentes que se activan en los próximos días.

Con descuentos en alimentos, combustible, salud visual y gastronomía, podés planificar cada pago para obtener reintegros que alcanzan hasta los $25.000.

Ahorro en alimentos y salud visual el jueves 23

Durante la jornada del jueves 23, la cadena Jumbo ofrece un 20% de reintegro en sus locales adheridos para la compra de alimentos.

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A su vez, en el rubro de salud visual, las ópticas participantes suman un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés sin tope de devolución.

Para aprovechar este beneficio, que estará vigente hasta fines de agosto, es necesario abonar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación mediante la billetera MODO.

Reintegro en combustibles para el viernes 24

Para quienes necesiten cargar nafta o gasoil, el viernes 24 las estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf adheridas ofrecen un 20% de reintegro.

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Esta promoción cuenta con un límite de devolución conjunto de $10.000 por cliente al mes.

Beneficios en supermercados y compras del fin de semana

En supermercados Día, los días viernes y sábados se puede obtener un 20% en compras desde $35.000, con un tope mensual de $20.000.

Si pagás con BNA+ MODO, sumás un 10% extra con un tope de $5.000, acumulando una devolución destacada.

Por su parte, el sábado podés aprovechar un 20% en Disco y Vea (compra mínima de $100.000 y tope mensual de $25.000) y un 10% con hasta 3 cuotas en librerías.

Gastronomía para cerrar la semana y recomendaciones finales

Durante el resto del fin de semana, el programa Ruta Gourmet mantiene activo un 20% de descuento en establecimientos gastronómicos seleccionados.

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Para conocer la nómina de locales adheridos y consultar las bases y condiciones vigentes, podés verificar la información en la plataforma oficial de MODO.

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