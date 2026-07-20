Vacaciones de invierno: guía útil de horarios, juegos y espectáculos para visitar el parque de la costa

Si estás buscando una propuesta entretenida para disfrutar en familia durante el receso escolar, tenés la respuesta a pocos minutos de casa.
El emblemático centro de atracciones renovó su propuesta con espectáculos en vivo, juegos de adrenalina y alternativas para todas las edades.
Horarios de apertura durante julio
Durante todo el mes de julio, el predio permanece abierto todos los días de 11:00 a 19:00 horas.
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Es importante tener en cuenta que las fechas y los horarios de funcionamiento pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte de la empresa.
Compra de entradas y requisitos de acceso
Los pases se adquieren de forma anticipada en la plataforma digital oficial o en las boleterías físicas del predio.
Toda persona a partir de los 3 años cumplidos debe abonar pasaporte, y la tarifa varía si la compra se realiza de manera anticipada o los fines de semana.
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Juegos de adrenalina y propuestas familiares
Para los más audaces, el parque ofrece montañas rusas de gran intensidad como la Montaña Rusa Boomerang, El Vigía, El Desafío y Vértigo Xtremo.
Si preferís una experiencia más tranquila, podés disfrutar de clásicos como la Vuelta al Mundo, el Barco Pirata, las Sillas Voladoras, el Baile de las Tazas y los Autos Chocadores.
Los más chicos cuentan con un sector infantil exclusivo y adaptado con juegos diseñados para su seguridad según edad y altura.
Espectáculos en vivo durante la jornada
La entrada incluye una variada agenda de shows temáticos para los visitantes:
- Cara de Barro & Los Personajes del Parque
- La revancha de Tutankamón y las Momias
- Las Princesas
- Musical de Momias y Musical de Películas
- Oso, Braulio & Yoni
Opciones gastronómicas y menú inclusivo
Para almorzar o hacer una pausa, el predio cuenta con un patio de comidas con diversas alternativas.
La oferta gastronómica incluye menúes adaptados con opciones veganas, vegetarianas y sin T.A.C.C. para personas celíacas.
Podés consultar el precio de los pases y comprar tus entradas de forma anticipada directamente en la web oficial del Parque de la Costa.