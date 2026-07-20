Buscan intensamente a un hombre de 64 años desaparecido en ranchos

Las autoridades policiales del distrito bonaerense de General Paz mantienen activa la búsqueda de un vecino de la ciudad de Ranchos que se encuentra desaparecido desde hace varias horas. Se trata de Elio Raúl Zerudo, de 64 años, cuya ausencia motivó la difusión oficial de un pedido de colaboración a la comunidad.

Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el hombre tiene domicilio en la ciudad de Ranchos, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de contextura robusta, tez trigueña y presenta calvicie.

Al momento de su desaparición vestía un gorro de lana gris, campera negra con rayas blancas, pantalón negro y zapatillas negras.

Las autoridades solicitaron a toda persona que pueda aportar datos sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911 o con la Estación de Policía Comunal de Ranchos, a los teléfonos 02241-481004 o 02241-481134.

Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de brindar cualquier información que pueda contribuir a localizar al hombre, por más mínima que parezca, para facilitar las tareas de búsqueda.