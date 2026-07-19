Whatsapp estrena una función clave: chateá sin necesidad de compartir tu número

Si alguna vez evitaste darle tu número de teléfono a alguien por privacidad, esta novedad es para vos. WhatsApp comenzó a implementar oficialmente la búsqueda de contactos a través de nombres de usuario, eliminando la barrera que obligaba a compartir datos personales para poder iniciar una conversación.

Esta actualización, que se despliega de forma gradual, permite encontrar a personas y empresas mediante identificadores únicos. El objetivo es que el número de teléfono deje de ser el único requisito para conectar, ofreciendo una experiencia similar a la que ya conocemos en plataformas como Instagram o Telegram.

¿Cómo funciona la búsqueda por nombre de usuario?

El proceso para conectar con alguien es directo y está diseñado para ser igual de sencillo que iniciar un chat tradicional. Seguí estos pasos para empezar a usarlo:

Acceso: Abrí WhatsApp y pulsá el icono para iniciar una nueva conversación .

Abrí WhatsApp y pulsá el icono para iniciar una . Búsqueda: En la barra de búsqueda, escribí el nombre de usuario completo, incluyendo números y símbolos si los tuviera.

En la barra de búsqueda, escribí el nombre de usuario completo, incluyendo números y símbolos si los tuviera. Verificación: Asegurate de que el perfil coincida con la persona buscada antes de abrir el chat.

Asegurate de que el perfil coincida con la persona buscada antes de abrir el chat. Inicio: Si la cuenta tiene configurada una clave de seguridad, ingresala en el campo solicitado y listo, ya podés enviar el primer mensaje.

Privacidad extra: la clave de seguridad opcional

Para evitar contactos no deseados, la plataforma incorporó una capa adicional de protección llamada clave de usuario. Esta función es totalmente opcional, pero altamente recomendada para quienes buscan mayor control.

¿Qué es? Es una contraseña que el dueño del perfil puede configurar para su nombre de usuario.

Es una contraseña que el dueño del perfil puede configurar para su nombre de usuario. ¿Para qué sirve? Solo quienes conozcan esa clave podrán enviarte el primer mensaje. Esto bloquea automáticamente los intentos de contacto de desconocidos o bots que intenten encontrarte de forma aleatoria.

¿Por qué todavía no me aparece la función?

Es fundamental tener paciencia, ya que WhatsApp está realizando un despliegue progresivo en todo el mundo. Esto significa que la activación llegará a tu cuenta poco a poco en las próximas semanas.

Estado actual: Algunos usuarios ya pueden reservar su identificador, mientras que otros deberán esperar a que la función esté totalmente habilitada en su dispositivo.

Algunos usuarios ya pueden reservar su identificador, mientras que otros deberán esperar a que la función esté totalmente habilitada en su dispositivo. Recomendación: Si no lográs encontrar a alguien por su nombre de usuario, es probable que la función aún no esté activa en su dispositivo. Mantené tu aplicación siempre actualizada desde la tienda de aplicaciones.

Un cambio necesario para tu seguridad digital

Esta modificación posiciona a la aplicación como una herramienta mucho más flexible para el ámbito profesional y personal. Al dejar de ser obligatorio exponer tu número telefónico, se reduce el riesgo de filtración de datos.