Licencias profesionales unificadas: la provincia de Buenos Aires se suma al sistema federal

Si trabajás en el sector de transporte de cargas o pasajeros, hay novedades importantes que te interesan. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que la provincia de Buenos Aires ya se incorporó al sistema federal, completando así la cobertura nacional para las licencias profesionales de las categorías C, D y E.

Este nuevo esquema, establecido por el Decreto 196/2025, busca unificar criterios, reducir la burocracia y mejorar los estándares de seguridad en todas las rutas del país. A continuación, te contamos los cambios concretos que impactan en tu rutina laboral.

Vigencia extendida: el cambio más esperado

El beneficio más destacado del nuevo régimen es la extensión en la validez de la credencial, lo que implica un alivio importante en términos de tiempo y costos de renovación.

Nueva vigencia: El carnet profesional ahora tiene una validez de 5 años para conductores de entre 21 y 65 años.

El carnet profesional ahora tiene una validez de para conductores de entre 21 y 65 años. Comparativa: Anteriormente, los conductores debían realizar el trámite y abonar la renovación cada dos años como máximo.

Federalización: capacitaciones en cualquier jurisdicción

Con la unificación bajo el SINALIC, el sistema se vuelve mucho más dinámico para quienes recorren largas distancias. Ya no estás limitado a realizar tus trámites únicamente en tu lugar de residencia.

Alcance: Tanto las capacitaciones como los exámenes psicofísicos pueden realizarse en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC.

Tanto las capacitaciones como los exámenes psicofísicos pueden realizarse en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC. Flexibilidad: Podés elegir el prestador habilitado (público o privado) que mejor se ajuste a tu ruta, costo o conveniencia, eliminando los antiguos monopolios regionales.

Mayor exigencia y profesionalización

El nuevo modelo busca garantizar conductores mejor preparados. Por ello, se ha elevado el estándar de las capacitaciones obligatorias, tanto para quienes obtienen su licencia por primera vez como para quienes la renuevan.

Nueva carga horaria: Los cursos tienen ahora una duración de 20 horas .

Los cursos tienen ahora una . Seguridad vial: Este incremento busca superar el esquema anterior, donde los cursos de actualización duraban apenas tres horas, garantizando una aptitud uniforme en todo el país.

¿Cómo denunciar infracciones en la ruta?

Además de la unificación de licencias, la ANSV implementó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano. Esta herramienta permite que terceros (acompañantes o peatones) denuncien maniobras temerarias o infracciones graves vía WhatsApp.