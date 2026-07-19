Feriado nacional: el Gobierno evalúa qué pasará el lunes según el resultado de la final

Si te preguntás si el lunes será día no laborable tras la final contra España, la respuesta es que el Gobierno nacional ya tiene bajo análisis la medida. Aunque todo dependerá del resultado deportivo, existen grandes chances de que Javier Milei decrete un asueto o feriado para facilitar los festejos populares.

El antecedente inmediato es diciembre de 2022, cuando tras la obtención de la tercera estrella, se declaró feriado nacional mediante un DNU para que los hinchas pudieran acompañar al plantel en su caravana.

La postura del Gobierno ante los festejos

Las autoridades nacionales ya mantienen un contacto fluido con la AFA para coordinar el retorno del equipo. El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que el Poder Ejecutivo se puso a total disposición del plantel.

Respeto por la decisión: El Gobierno aclaró que cualquier tipo de celebración pública dependerá exclusivamente de lo que resuelvan los jugadores y el cuerpo técnico.

El Gobierno aclaró que cualquier tipo de celebración pública dependerá exclusivamente de lo que resuelvan los jugadores y el cuerpo técnico. Gestión del nexo: Las conversaciones entre el Gobierno y la AFA son lideradas por Diego Santilli y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La final: el evento que define el calendario

El partido decisivo ante España se disputará este domingo en el New York/New Jersey Stadium. El arbitraje estará a cargo del esloveno Slavko Vincic.

Horario de inicio: La pelota rodará a partir de las 16:00 (hora argentina).

La pelota rodará a partir de las 16:00 (hora argentina). El impacto del resultado: La oficialización de un feriado o asueto está atada al éxito deportivo, buscando replicar el marco de celebración masiva que vivió el país en la última consagración mundialista.

Coordinación para un hipotético regreso

Más allá del decreto, el Estado trabaja en la logística necesaria para recibir a la delegación argentina. La premisa fundamental del oficialismo es acompañar la voluntad de los futbolistas en materia de seguridad y organización.