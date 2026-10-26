Whatsapp deja de funcionar en estos iphone a partir del 30 de noviembre: la lista completa

Si usás iPhone para comunicarte a diario, es muy probable que tengas que revisar la versión del sistema operativo en las próximas semanas.

Una importante actualización en los requisitos de seguridad dejará sin servicio a una amplia lista de modelos clásicos de la marca.

La fecha límite para la actualización obligatoria

A partir del 30 de noviembre de 2026, la plataforma de mensajería elevará sus exigencias técnicas y exigirá iOS 15.5 o superior para funcionar.

Hasta que llegue ese día, el servicio continuará operando de manera habitual en aquellos dispositivos que cuenten al menos con la versión iOS 15.1.

Esta modificación busca garantizar los parches de seguridad más recientes y la correcta ejecución de las nuevas herramientas integradas.

La lista completa de modelos que se quedan sin servicio

El corte de compatibilidad afectará a todos los teléfonos lanzados antes del iPhone 6s que no puedan actualizarse a iOS 15.5.

Los equipos afectados que perderán la aplicación son:

iPhone original, 3G y 3GS

iPhone 4 y 4s

iPhone 5, 5c y 5s

iPhone 6 y 6 Plus

Quedan a salvo los modelos iPhone 6s, 6s Plus, SE (1ª generación), iPhone 7 y posteriores, que sí admiten la actualización requerida.

Por qué dejan de ser compatibles estos teléfonos

La compañía realiza revisiones periódicas para evaluar cuáles son los sistemas operativos y equipos más antiguos que tienen menor cantidad de usuarios.

Estos teléfonos antiguos suelen carecer de las actualizaciones de seguridad necesarias y del soporte técnico indispensable para sostener el cifrado.

Antes del bloqueo definitivo, los usuarios afectados recibirán notificaciones directas dentro de la app para advertirles sobre la necesidad de actualizar su software.

La nueva función para sumarse a llamadas sin cuenta

En paralelo a los cambios de compatibilidad, la aplicación lanzó una herramienta que permite sumar a personas que no tienen cuenta a las llamadas.

A través de enlaces de llamada, el anfitrión puede invitar a hasta 32 participantes, quienes ingresarán mediante un navegador web tras ser aceptados en una sala de espera.

Además, se anunció la futura integración con Google Calendar y Outlook para incluir estos links de reunión directamente en las invitaciones de agenda.