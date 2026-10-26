Llega la black week mayorista: cuándo empieza y qué productos tendrán descuentos

Frente al impacto en las compras cotidianas, familias y comerciantes buscan alternativas urgentes para hacer rendir el presupuesto antes de que cierre el año.

Para responder a esta demanda, el sector comercial confirmó una batería de promociones especiales en productos de primera necesidad.

Fecha confirmada y comercios participantes

La nueva edición de la Black Week mayorista se llevará a cabo entre el 16 y el 23 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.

Organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), contará con la adhesión de unos 200 comercios físicos y plataformas online.

Las ofertas abarcarán rubros esenciales como alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza.

Impacto en los comercios de cercanía y almacenes

La iniciativa busca fortalecer la red de más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, sumados a 20.000 autoservicios.

Este canal tradicional representa hasta el 55% de las ventas del consumo masivo e incide directamente en hasta el 10% del gasto de los hogares.

Al abaratar el costo del canal mayorista, se busca que las rebajas impacten en las compras diarias que realizan las familias en sus barrios.

Caída del consumo y las categorías más afectadas

El lanzamiento de la semana de descuentos se produce en un escenario de retracción de las ventas, con una baja interanual del 1,2% en septiembre y un acumulado negativo del 2,7% en el año.

En el canal mayorista, las ventas cayeron un 6,7% en septiembre respecto de agosto, registrándose fuertes bajas en bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y perecederos (-8,6%).

En contraste, el rubro de alimentación registró un leve crecimiento del 3%, consolidándose como la prioridad de los consumidores.

Dónde consultar los locales y tiendas virtuales adheridas

Los consumidores y comerciantes podrán acceder al listado completo de mayoristas participantes a través de la web oficial de CADAM.

Allí se detallan tanto las ubicaciones de los sucursales físicas como las direcciones de las tiendas virtuales con envío o retiro.

La iniciativa será la última edición del año para anticipar las compras de fin de año con precios promocionales.