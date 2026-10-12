Vuelta del feriado largo: intenso movimiento en las rutas hacia caba por el regreso de turistas

El regreso del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre comenzó a generar un importante movimiento vehicular en los principales corredores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en los accesos desde la Costa Atlántica hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos informados por AUBASA, entre las 15 y las 16 horas de este lunes feriado, se registró una circulación sostenida en los puestos de control de las rutas administradas por la empresa.

Autovía 2

En el peaje de Samborombón, se contabilizaron:

➡️ 487 vehículos hacia la Costa Atlántica

⬅️ 2.045 vehículos en dirección a CABA

En tanto, en el peaje de Maipú, el registro fue:

➡️ 313 vehículos hacia la Costa

⬅️ 935 vehículos hacia Capital Federal

Ruta Provincial 11

En el peaje La Huella, el movimiento fue:

➡️ 184 vehículos hacia la Costa Atlántica

⬅️ 1.648 vehículos hacia CABA

Los números reflejan el habitual incremento del tránsito durante la tarde del lunes, cuando miles de visitantes emprendieron el regreso luego del fin de semana largo asociado al feriado del Día de la Raza.

Desde las autoridades viales recomiendan circular con precaución, respetar las velocidades máximas, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras riesgosas ante la mayor presencia de automóviles en las rutas bonaerenses.