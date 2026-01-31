Vuelta a clases 2026: ¿Cuándo empieza el ciclo lectivo provincia por provincia?

Con el inicio del año, las familias argentinas ya comienzan a planificar el regreso a las aulas. El Consejo Federal de Educación, junto con los ministerios de cada jurisdicción, ha definido el calendario escolar 2026 con el objetivo de cumplir con el piso de 190 días de clases obligatorios. Este año, el inicio será escalonado: mientras que algunas provincias abrirán sus puertas a mediados de febrero, el grueso del país lo hará durante la primera semana de marzo.

El cronograma oficial no solo establece el inicio de las clases, sino también los períodos de receso invernal y la finalización del ciclo lectivo, factores determinantes para el turismo y la organización familiar.

Quiénes empiezan las clases en febrero

Santiago del Estero se posiciona nuevamente como la primera provincia en retomar la actividad escolar, marcando el inicio del ciclo lectivo para el miércoles 18 de febrero. A continuación, se detalla el esquema de las jurisdicciones que adelantan su regreso:

18 de febrero: Santiago del Estero.

Santiago del Estero. 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

Chubut, Jujuy y San Luis. 24 de febrero: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 25 de febrero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nivel Inicial y Primario), Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe una distinción por niveles: mientras primaria e inicial arrancan el 25 de febrero, el nivel secundario iniciará formalmente el lunes 2 de marzo.

El inicio general: lunes 2 de marzo

La gran mayoría de los distritos del país, incluida la Provincia de Buenos Aires, han optado por el lunes 2 de marzo como la fecha unificada para el comienzo de las clases en todos sus niveles. Las provincias que se suman a esta fecha son:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

Vacaciones de invierno 2026: fechas por distrito

El receso de invierno se dividirá en tres bloques temporales según la región, permitiendo un flujo turístico escalonado en los principales centros del país.

Del 6 al 17 de julio:

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio:

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio:

Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

Para quienes ya proyectan el descanso de fin de año, la mayoría de las provincias finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. Sin embargo, algunas jurisdicciones extenderán sus actividades unos días más para completar el esquema de días hábiles:

17 de diciembre: Formosa.

Formosa. 18 de diciembre: CABA, Córdoba, Santa Fe y la mayoría del país.

CABA, Córdoba, Santa Fe y la mayoría del país. 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones.

Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones. 23 de diciembre: La Pampa.

La implementación de los 190 días de clases busca compensar las jornadas perdidas por feriados y jornadas institucionales, asegurando que la calidad educativa se mantenga como prioridad en todo el territorio nacional. Se recomienda a los padres verificar con cada institución educativa los días específicos de adaptación para el nivel inicial, que suelen ocurrir en la semana previa al inicio general.