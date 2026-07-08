Buque de guerra británico en aguas argentinas: el cruce que puede derivar en un reclamo diplomático

El buque de guerra británico en aguas argentinas que volvió a encender la tensión en el Atlántico Sur es el HMS Medway, un patrullero oceánico de la Royal Navy desplegado en torno a las Islas Malvinas. Su tránsito hacia Punta Arenas, en Chile, abrió una discusión sensible: para fuentes oficiales argentinas, no habría existido la comunicación previa correspondiente; para Londres, el aviso fue realizado por los canales adecuados.

El episodio tomó relevancia porque no se trata de una navegación comercial ni de un buque cualquiera. El HMS Medway forma parte del dispositivo militar británico en el Atlántico Sur y, desde enero de 2026, reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente asignado a la zona de Malvinas, según informó la propia Royal Navy.

Buque de guerra británico en aguas argentinas: qué se sabe del paso del HMS Medway

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El recorrido habría incluido áreas bajo jurisdicción argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego, antes de continuar hacia territorio chileno.

El buque recaló el domingo 5 de julio en Punta Arenas para tareas de reaprovisionamiento y su estadía figuraba prevista hasta el miércoles 8 de julio, según la planificación portuaria difundida en Chile. Ese dato alimentó el seguimiento del caso porque muestra una ruta logística que conecta Malvinas con puertos del extremo sur del continente.

Dato clave Información conocida Buque HMS Medway (P223), patrullero oceánico de la Royal Navy Ruta informada Desde Islas Malvinas hacia Punta Arenas, Chile Zona señalada por Argentina Áreas bajo jurisdicción nacional frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego Motivo de la escala Reaprovisionamiento en el puerto chileno Posición argentina Evalúa si correspondía una protesta diplomática por falta de aviso Posición británica Sostiene que notificó el tránsito de forma anticipada

Por qué el Acuerdo de Madrid II aparece en la discusión

El punto más delicado no es solo por dónde navegó el buque, sino si se cumplieron los mecanismos de información militar acordados después de la Guerra de Malvinas. En 1990, Argentina y el Reino Unido firmaron la Declaración Conjunta de Madrid II, que estableció un sistema transitorio de información y consulta recíprocas sobre movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.

Ese entendimiento buscaba reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias y aumentar el conocimiento recíproco de la actividad militar en la región. Por eso, si la Argentina considera que no hubo notificación suficiente, el caso puede escalar al plano diplomático, aunque hasta ahora no se informó oficialmente una protesta formal.

La lectura británica va en sentido contrario. Fuentes del Reino Unido señalaron que la Embajada británica en Buenos Aires habría comunicado el movimiento con anticipación y por los canales correspondientes. Esa diferencia de versiones es la que dejó abierto el conflicto: la discusión central es si el aviso existió, si fue suficiente y si cumplió con los procedimientos vigentes.

Qué rol cumple el HMS Medway en el Atlántico Sur

El HMS Medway es un patrullero oceánico de la clase River Batch 2, incorporado al servicio británico en 2019. Se trata de una unidad diseñada para vigilancia marítima, patrullaje, presencia naval y apoyo a operaciones en zonas alejadas. En la práctica, su despliegue en Malvinas forma parte de la presencia militar que el Reino Unido mantiene en el Atlántico Sur.

Para la Argentina, esa presencia se inscribe en una disputa de soberanía que sigue abierta. La Cancillería sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional. Además, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas reiteró en junio el llamado a que Argentina y el Reino Unido retomen negociaciones por la soberanía, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Qué puede pasar ahora con el reclamo argentino

El Gobierno argentino analiza los pasos a seguir a través de Cancillería y de las áreas vinculadas a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Una alternativa es presentar una protesta diplomática si se confirma que el movimiento del buque no fue comunicado de acuerdo con los entendimientos bilaterales.

Otra posibilidad es que el tema quede en una revisión técnica de los canales militares y diplomáticos, especialmente si Londres sostiene formalmente que el aviso sí fue cursado. En ambos casos, el episodio deja al descubierto la sensibilidad del control marítimo en el sur argentino y la importancia de los sistemas de vigilancia en una zona donde se cruzan soberanía, defensa, logística portuaria y política exterior.

Por ahora, el dato concreto es que el HMS Medway llegó a Punta Arenas tras salir del área de Malvinas y que su tránsito volvió a poner el foco en una pregunta que la Argentina sigue mirando de cerca: cómo se controla la presencia militar británica en el Atlántico Sur y qué herramientas diplomáticas se activan cuando aparece una posible infracción.