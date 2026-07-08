Se termina el frío extremo: así estará el tiempo este miércoles 8 de julio

Tras varios días de intenso frío, este miércoles 8 de julio se presentará con un cambio favorable en las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, sin precipitaciones y con un importante ascenso de las temperaturas, especialmente durante la tarde.

Las mínimas oscilarán entre los 4 y 7 grados, mientras que las máximas podrán ubicarse entre los 17 y 20 grados en el centro, norte y este bonaerense, ofreciendo un ambiente mucho más agradable que el registrado durante la reciente ola de frío polar. El viento soplará del sector norte y noroeste, favoreciendo el incremento térmico.

Las buenas condiciones del tiempo también se mantendrían durante el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, por lo que se espera un escenario ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares y viajes turísticos en gran parte del territorio bonaerense.

La previa a un fin de semana XXL para muchos argentinos

Este miércoles también marca el inicio de un fin de semana extra largo para miles de argentinos. Al feriado nacional del miércoles 9 de Julio, que conmemora la Declaración de la Independencia de 1816, muchas personas sumarán el viernes 10 como una jornada de descanso al ser considerado como día no laborable conformando un período ideal para el turismo y las escapadas.

Como sucede en cada fin de semana largo, se espera un importante movimiento hacia los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, especialmente la Costa Atlántica, las sierras bonaerenses y diversas localidades del interior, favorecido por un pronóstico que, en líneas generales, continuará con tiempo estable y temperaturas más templadas que las registradas en los últimos días.