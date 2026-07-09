¿se terminan las elecciones primarias? El complejo escenario que enfrenta el gobierno en el congreso

Si te preguntás qué va a pasar con las próximas elecciones primarias, la respuesta corta es que el Gobierno se encuentra actualmente contra las cuerdas para lograr su aprobación.

El oficialismo no cuenta hoy con el número necesario de votos en el Congreso para avanzar con la eliminación de las PASO, frenando así uno de sus proyectos más ambiciosos.

A continuación, te explicamos por qué este cambio estructural está estancado y qué peso tienen las negociaciones políticas en la definición del calendario electoral.

La falta de apoyo y el bloqueo opositor

El Gobierno necesita una mayoría especial para modificar el sistema electoral, dado que se trata de una ley que requiere un consenso amplio en ambas cámaras.

Sin embargo, los bloques opositores han cerrado filas y mantienen una postura crítica, lo que deja al oficialismo sin el apoyo indispensable para lograr el quórum necesario.

Esta resistencia parlamentaria se ha convertido en el principal muro de contención para cualquier intento de supresión de las primarias en el corto plazo.

El costo político de insistir con el proyecto

Más allá de los números, el intento de eliminar las PASO generó un fuerte rechazo en gran parte del arco político, que lo percibe como una maniobra de conveniencia electoral.

Las negociaciones actuales se han enfriado, ya que el Gobierno teme que una derrota estrepitosa en el Congreso debilite aún más su imagen de cara a los próximos meses.

A esta altura del calendario, el costo de insistir parece ser más alto que el beneficio de lograr una reforma que, de todos modos, requiere tiempo de implementación.

Las diferencias internas dentro del Congreso

El escenario se complica aún más por las internas dentro de los propios partidos, donde algunos legisladores se muestran reacios a abandonar un sistema que les otorga visibilidad.

La fragmentación política dificulta que cualquier propuesta del Ejecutivo consiga los votos necesarios para ser tratada con éxito en el recinto este año.

Esta falta de cohesión interna es, posiblemente, la barrera más efectiva que tiene la oposición para blindarse contra los cambios impulsados desde la Casa Rosada.

El futuro del calendario electoral de 2027

Aunque el Gobierno insiste en que las PASO son un gasto innecesario, la realidad es que el cronograma oficial sigue firme ante la imposibilidad de avanzar con una reforma de fondo.

Todo indica que, de no producirse un giro radical en las alianzas políticas antes de fin de año, el esquema de primarias se mantendrá intacto para el próximo proceso electoral.

La atención ahora se traslada a las próximas sesiones donde se definirá si el Ejecutivo decide retirar el proyecto o si buscará una estrategia de negociación alternativa.