Reintegros en combustibles en julio: el mapa para ahorrar hasta 30% al cargar nafta y gasoil

Los reintegros en combustibles en julio vuelven a ser una de las formas más concretas de aliviar el gasto del auto antes y durante las vacaciones de invierno. La clave no está sólo en elegir una estación de servicio: el mayor ahorro aparece cuando se combina marca, día de carga, app y medio de pago correcto.

Durante el mes, YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy mantienen promociones con bancos, billeteras virtuales y programas de fidelización. En algunos casos, los beneficios llegan al 30% de descuento, aunque con topes, condiciones y estaciones adheridas que conviene revisar antes de llenar el tanque.

Reintegros en combustibles en julio: qué marcas y bancos ofrecen descuentos

El esquema de beneficios está pensado para usuarios que pagan desde aplicaciones como App YPF, Shell Box, ON Axion o Puma Pris, y también para quienes aprovechan promociones bancarias por MODO, tarjetas de crédito o billeteras digitales. La información vigente puede consultarse en las plataformas oficiales, como App YPF, los descuentos de Shell, los beneficios de Axion Energy y las condiciones publicadas por bancos, como Banco Macro Selecta.

En la práctica, el ahorro cambia según el perfil del cliente. No es lo mismo cargar un martes con débito que un miércoles con una tarjeta premium, ni pagar en mostrador que hacerlo desde la app de la petrolera. Por eso, antes de cargar conviene revisar dos datos: si la estación está adherida y cuál es el tope real de reintegro.

Marca o beneficio Día o condición Descuento informado Tope o aclaración YPF con App YPF Cargas entre las 0 y las 6 6% Revisar condiciones y límites dentro de la app YPF con autodespacho Estaciones habilitadas 3% adicional Puede combinarse con la carga nocturna donde esté disponible Banco Macro Selecta en YPF Miércoles con MODO 30% Tope mensual publicado de $20.000 por usuario Shell Box Miércoles en Shell V-Power 10% Tope semanal informado de $4.000 por compra Shell con Tarjeta 365 Lunes a viernes Hasta 12% Topes semanales según tipo de combustible Axion Energy Lunes y viernes 10% Aplica sobre Quantium y Quantium Diesel en estaciones adheridas Puma Energy + Personal Pay Sábados de julio y agosto 10% Tope de $4.000 por operación y hasta dos cargas por mes

YPF: carga nocturna, autodespacho y bancos

YPF concentra buena parte de sus beneficios en el uso de su aplicación. La promo más buscada es la carga nocturna, que permite acceder a un 6% de descuento entre las 0 y las 6. En las estaciones con autodespacho, se suma un 3% adicional, por lo que el ahorro puede mejorar si el usuario paga desde la app y el punto de carga tiene esa modalidad habilitada.

Además, varias entidades bancarias ofrecen beneficios en YPF con días específicos. Entre las promociones más fuertes aparece Banco Macro Selecta, con 30% los miércoles pagando con MODO y tarjeta de crédito habilitada. También se informan beneficios con Banco Nación, Patagonia, Credicoop, Ciudad, Santander, Brubank e ICBC, aunque cada uno tiene topes distintos y puede limitar la devolución por semana o por mes.

Shell, Axion y Puma: dónde mirar antes de cargar

Shell mantiene una estrategia enfocada en Shell Box y en combustibles V-Power. Para julio, la página de descuentos de la compañía informa 10% los miércoles en Shell V-Power, con tope semanal, además de promociones con Tarjeta 365, Jumbo+, Vea Ahorro, Cencopay y algunos bancos.

Axion Energy, por su parte, sostiene descuentos sobre combustibles Quantium. La promoción destacada es el 10% los lunes y viernes para usuarios ON en estaciones adheridas, a lo que pueden sumarse reintegros bancarios dependiendo del medio de pago utilizado.

Puma Energy incorporó una promoción específica con Personal Pay para los sábados de julio y agosto. El beneficio alcanza a cargas de nafta Súper, Premium e Ion Diesel, con 10% de reintegro, tope de $4.000 por operación y un máximo de dos cargas por mes, pagando con Visa Personal Pay desde Puma Pris.

El dato para la Provincia de Buenos Aires: Cuenta DNI no aplica a nafta

Para usuarios de la Provincia de Buenos Aires, hay una aclaración importante: Cuenta DNI tiene un beneficio en YPF Full durante julio, pero no es para cargar combustible. Según Banco Provincia, el descuento es del 25% en locales gastronómicos Full YPF los sábados y domingos, con tope de $10.000 por semana, y puede consultarse en el buscador oficial de locales Full YPF adheridos.

Es decir: sirve para comprar café, comida o productos de gastronomía en los locales adheridos, pero no reduce el precio de la nafta ni del gasoil. La diferencia es clave para quienes viajen por rutas bonaerenses o se muevan entre la Provincia de Buenos Aires y CABA durante el receso invernal.

Cómo aprovechar mejor los descuentos en nafta y gasoil

La recomendación es ordenar la carga según el calendario. Si se usa YPF, puede convenir la madrugada o el miércoles con banco adherido. Si se usa Shell, el miércoles concentra beneficios de Shell Box. En Axion, los lunes y viernes son los días fuertes para Quantium. En Puma, la promoción con Personal Pay apunta a los sábados.

También hay que mirar cómo se acredita cada beneficio. Algunos descuentos se aplican en el momento, otros llegan como reintegro en la cuenta o en el resumen de la tarjeta. Por eso, antes de pagar, conviene entrar a la app, seleccionar la promoción activa y confirmar que el QR, la tarjeta o la billetera elegida sean los indicados. En julio, el ahorro está disponible, pero se lo lleva quien carga en el día correcto.