Tragedia en cañuelas: un hombre fue asesinado durante los festejos por el triunfo de la selección argentina

Lo que comenzó como una jornada de celebración por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 terminó en tragedia en la ciudad bonaerense de Cañuelas, donde un hombre de 46 años perdió la vida tras un violento episodio ocurrido en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Franco De Pauli, conocido entre los vecinos como “El Gitano”. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza San Martín, tradicional punto de encuentro para los festejos deportivos en la ciudad. Según las primeras reconstrucciones, en medio de la celebración se desató una pelea y De Pauli, en circunstancias que son objeto de investigación, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó heridas mortales.

Personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos realizados no pudieron salvarle la vida. La investigación avanzó con rapidez y permitió la detención de Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de homicidio.

El crimen generó una profunda conmoción en Cañuelas, donde la víctima era ampliamente conocida. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja en la recolección de testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas para esclarecer con precisión cómo se desencadenó el fatal enfrentamiento.

Después de que se conociera la muerte de Depauli, varios vecinos lo describieron como “un hombre muy querido en el barrio Levene”. Además de haber trabajado durante años como empleado de Cerámica Cañuelas, una fábrica de cerámicas en la cual realizaba tareas de transporte, también era conocido por su participación en actividades comunitarias, especialmente en los festejos del Día del Niño en el Parque de la Salud, donde solía imitar a Michael Jackson.

En diálogo con el medio Info Cañuelas, la hermana de la víctima aseguró que el hombre “no tuvo nada que ver con la riña”. En línea con esto, indicó que se encontraba celebrando de manera pacífica junto a su familia cuando fue alcanzado por el proyectil mientras se hallaba junto a su vehículo.

El lamentable episodio volvió a poner en debate los hechos de violencia que, en ocasiones, empañan las celebraciones masivas, transformando una noche de alegría en una tragedia para toda una comunidad.