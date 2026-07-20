Vacaciones de invierno: ¿cuánto necesita una familia para viajar esta temporada?

Si estás planeando una escapada para el receso invernal, es probable que te preguntes cuánto presupuesto debés destinar. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE, una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesita, en promedio, $2.453.293 para vacacionar dentro del país.

Este monto representa aproximadamente 1,3 sueldos promedio (Ripte), reflejando un incremento en el esfuerzo salarial necesario en comparación con el mismo período del año anterior, donde se requería 1,2 salarios.

Los destinos más caros y los más económicos

El relevamiento, que incluye 27 destinos, demuestra que el costo del traslado es similar en casi todos los puntos, por lo que la diferencia final en el presupuesto depende directamente del hospedaje.

Destinos más caros: San Martín de los Andes lidera con un costo de $4.593.135 , seguido por San Carlos de Bariloche con $4.435.439 .

San Martín de los Andes lidera con un costo de , seguido por San Carlos de Bariloche con . Destinos más accesibles: San Clemente del Tuyú se posiciona como el más económico con $1.635.266 , seguido por Mar de Ajó ( $1.772.941 ) y Colón ( $1.751.006 ).

San Clemente del Tuyú se posiciona como el más económico con , seguido por Mar de Ajó ( ) y Colón ( ). Destinos intermedios: Lugares como la Ciudad de Córdoba ($2.107.410) y Villa Carlos Paz ($2.000.746) mantienen presupuestos más moderados para las familias.

El deterioro del poder adquisitivo turístico

El informe destaca que, entre julio de 2025 y julio de 2026, el poder adquisitivo para el turismo interno se deterioró un 5,4%. Esto indica que viajar por el país se ha vuelto una opción cada vez menos resistente a los cambios de precios y salarios.

Destinos como San Antonio de Areco y Gualeguaychú se volvieron más atractivos por su costo relativo.

y se volvieron más atractivos por su costo relativo. En contraparte, San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn figuran como los destinos que más incrementaron su valor relativo.

¿Es el exterior una alternativa real?

Aunque el turismo internacional sigue siendo significativamente más costoso que cualquier opción local, los datos muestran una tendencia curiosa: viajar fuera del país resultó, en términos relativos, un 5,9% más accesible que el año anterior.