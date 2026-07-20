Tecnópolis abre sus puertas: todo lo que tenés que saber para disfrutar las vacaciones

¿Buscás un plan diferente para estas vacaciones? Tecnópolis reabre su predio con una programación especial diseñada para toda la familia, que se extenderá desde el lunes 20 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Las actividades se realizarán todos los días de 13:00 a 17:00 y contarán con una amplia variedad de propuestas culturales, recreativas y deportivas.

Propuestas destacadas para disfrutar

El parque ofrecerá experiencias interactivas y lúdicas desarrolladas por la Secretaría de Cultura de la Nación para todas las edades.

Shows y espectáculos: Habrá presentaciones musicales diarias y teatro infantil.

Habrá presentaciones musicales diarias y teatro infantil. Cine: Se proyectarán películas como Robotia y Gigantes todos los días a las 13:30 y 15:30 .

Se proyectarán películas como Robotia y Gigantes todos los días a las y . Espacios recreativos: Los más chicos podrán disfrutar de juegos inflables, talleres de pintura, arte y rondas de lectura.

Los más chicos podrán disfrutar de juegos inflables, talleres de pintura, arte y rondas de lectura. Deportes: Se dictarán talleres diarios de básquet y ajedrez, además de contar con espacios para otras actividades físicas.

El show de Los Cazurros y otras presentaciones

Uno de los grandes atractivos de la temporada será la presencia de Los Cazurros, quienes se presentarán los días 21, 22, 23, 27 de julio y el 2 de agosto, siempre a las 15:30.

El resto de la programación incluye artistas como AguaFiestas, Ensamble Urbano, Desenchufados y la Compañía del Revés (Dulcinea), con rotaciones diarias para que cada visita sea única.

Información clave para tu visita

Para asistir, tené en cuenta que la entrada es totalmente gratuita, aunque el acceso está sujeto a una condición fundamental.