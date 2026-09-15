Confirmado: estos autos deben hacer la vtv en octubre y la multa puede superar los $2 millones

Octubre traerá un nuevo vencimiento dentro del calendario de la VTV en la Provincia de Buenos Aires. Aunque todavía transcurre septiembre, ya hay conductores que pueden anticiparse y reservar turno antes de que aumente la demanda en las plantas verificadoras.

La clave está en el último número de la patente. La Provincia distribuye los vencimientos durante el año y octubre tiene asignada una terminación específica. Además, realizar la inspección tarde no desplaza el calendario para el año siguiente.

Ver también: Qué patentes están haciendo la VTV durante septiembre y cuánto cuesta.

En octubre les toca a los vehículos con patente terminada en 0

El cronograma oficial indica que octubre corresponde a los dominios terminados en 0. Noviembre queda reservado para los finalizados en 1, mientras que diciembre y enero no tienen una terminación específica asignada.

Mes Terminación Septiembre 9 Octubre 0 Noviembre 1

La obligación depende también de la antigüedad y el tipo de vehículo. Los autos particulares están exentos durante los primeros dos años desde la primera matriculación. Después de ese período, la revisión pasa a ser anual.

Octubre corresponde a los dominios terminados en 0.

El turno puede sacarse antes de que empiece octubre

Las preguntas frecuentes oficiales de la VTV aclaran que el trámite puede realizarse hasta 30 días antes del mes asignado. Esto permite que un vehículo terminado en 0 reserve y haga la verificación durante septiembre sin perder su vencimiento de octubre.

Hacerla antes tampoco extiende el plazo un año desde el día exacto de inspección. El sistema mantiene el mes que corresponde por patente.

El turno se gestiona desde el portal oficial de la VTV bonaerense. Allí se cargan los datos del vehículo y se eligen planta, fecha y horario.

Cuánto puede costar circular con la VTV vencida

La normativa bonaerense establece una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas por circular sin haber realizado la revisión técnica obligatoria.

Desde septiembre, el valor oficial de la UF es de $2.281. Tomando esa referencia, el rango teórico va desde $684.300 hasta $2.281.000, aunque el monto concreto depende del procedimiento y de la sanción que determine la autoridad competente.

Ver también: Qué pasa si el titular del auto no puede ir personalmente a la VTV.

El dato más importante es que tener un turno futuro no prorroga la vigencia. Si la VTV venció, circular hasta el día de la cita puede igualmente generar una infracción.

Qué conviene revisar antes de ir a la planta

Una inspección previa del vehículo puede evitar un resultado condicional o rechazado. Entre los puntos que suelen revisarse están los frenos, luces, neumáticos, suspensión, emisión de gases, bocina y condiciones generales de seguridad.

Comprobá todas las luces exteriores.

Revisá dibujo y estado de los neumáticos.

Controlá frenos y freno de mano.

Verificá limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

Confirmá que las placas estén colocadas y sean legibles.

Si el vehículo resulta condicional o rechazado, la Provincia otorga 60 días corridos para reparar las fallas y regresar a la misma planta sin pagar nuevamente. Superado ese plazo, corresponde abonar otra vez.

Para los dominios terminados en 0, esperar a los últimos días de octubre puede significar menor disponibilidad de turnos. La posibilidad de anticiparse durante septiembre permite resolver la inspección antes de que el calendario entre en su tramo más cargado.