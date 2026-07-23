Vtv bonaerense: la iniciativa que busca cambiar la forma de hacer la verificación y dónde se pagará la tarifa

Una nueva propuesta legislativa promete dar un giro radical al trámite obligatorio de la autoinspección.

El proyecto ingresado a la Legislatura bonaerense busca descentralizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de autopartes para transferir el control total del servicio a las comunas.

Modificación del Código de Tránsito y fin del esquema de los 90

La iniciativa fue impulsada por el referente del GEN, Ignacio Zavaleta, mediante el mecanismo de iniciativa popular establecido en la Ley 10.589. El texto plantea modificar de manera directa la Ley 13.927 del Código de Tránsito bonaerense.

El objetivo central es dar de baja el modelo de concesiones zonales privadas que opera desde 1995 y 1996, anulando los contratos vigentes, prórrogas y decretos que establezcan exclusividades territoriales.

Tres alternativas para realizar la verificación técnica

De aprobarse la ley, cada municipio podrá definir mediante ordenanzas locales la modalidad para prestar el servicio dentro de su jurisdicción, habilitando tres opciones principales:

Gestión pública directa: A través de dependencias municipales adaptadas.

A través de dependencias municipales adaptadas. Consorcios regionales: Alianzas entre distritos vecinos para compartir infraestructura.

Alianzas entre distritos vecinos para compartir infraestructura. Talleres mecánicos privados: Establecimientos locales que cuenten con la certificación técnica correspondiente.

En todos los casos, la Provincia conservará únicamente la función de homologación técnica para asegurar que las obleas emitidas mantengan validez legal en todo el territorio provincial y nacional.

¿A dónde irá el dinero? El reparto de una caja millonaria

Uno de los puntos más destacados del proyecto es el destino de la recaudación. El control técnico vehicular genera actualmente un movimiento económico estimado entre los $4.000 y $5.000 millones.

La norma propone que el 100% de los recursos generados quede en las arcas municipales y no en manos de concesionarias privadas. La caja tendrá afectación específica para:

Obras de infraestructura vial y bacheo .

. Mantenimiento y conservación de caminos rurales .

. Instalación de señalización vial .

. Compra de equipamiento para guardias urbanas de tránsito.

Solución a las demoras y el colapso de plantas móviles

El fundamento principal del proyecto radica en la falta de respuesta a los automovilistas del interior provincial, quienes sufren a diario el colapso del sistema de turnos y la baja frecuencia de las plantas móviles.

Al abrir el abanico a talleres mecánicos locales certificados, se busca multiplicar los puntos de atención, reducir los tiempos de espera y evitar los traslados obligatorios a otras ciudades para circular en regla.