Un municipio bonaerense festeja su aniversario con asado gratis para todos los presentes

Un municipio bonaerense festejará su aniversario con asado gratis para vecinos y visitantes, en una celebración que promete convertirse en una de las escapadas más convocantes del próximo fin de semana en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta incluye tres días de actividades, espectáculos musicales, desfile cívico-militar, feria de artesanos, juegos y un almuerzo criollo para el que ya comenzaron los preparativos. El dato que despertó mayor expectativa es la cantidad de carne que se cocinará: 10 vaquillonas enteras a la reja.

Qué municipio bonaerense tendrá asado gratis por su aniversario

La celebración será en General Alvear, que conmemorará sus 157 años con una fiesta popular organizada en el Predio del Ferrocarril. Las actividades centrales se desarrollarán entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio de 2026.

Según el cronograma difundido por la Municipalidad de General Alvear, el asado se servirá el domingo al mediodía y estará disponible de manera gratuita para quienes se acerquen al predio.

La consigna elegida por los organizadores resume el espíritu del encuentro: quien llegue al pueblo podrá comer gratis. Hasta el momento no se informó la necesidad de realizar una inscripción previa, retirar entradas o acreditar domicilio en el distrito.

Cuándo será el asado gratis

Las vaquillonas comenzarán a cocinarse durante la tarde y la noche del sábado, mediante un proceso lento que demandará varias horas de fuego. La tarea estará a cargo de los integrantes de la Agrupación Gauchos Peregrinos, responsables de preparar la carne a la reja.

El almuerzo será distribuido el domingo 26 de julio al mediodía, mientras se desarrollan los espectáculos programados en el escenario principal. La entrega será libre hasta agotar la cantidad preparada, por lo que se espera una importante concurrencia desde las primeras horas.

Desde las 11 comenzarán las presentaciones artísticas del domingo. La programación incluye payadores, músicos bonaerenses, talleres municipales de tango y danza, grupos folklóricos, la Banda Municipal y artistas de distintos puntos de la región.

Una fiesta de tres días con feria y espectáculos

El aniversario comenzará el viernes 24 con el acto protocolar y continuará durante la tarde con la tradicional Noche de Fogón. También habrá presentaciones de la Escuela Municipal de Música y actuaciones de artistas locales.

El sábado 25 se realizará el desfile cívico-militar, acompañado por el izamiento de la Bandera y una ofrenda floral. Luego se abrirá el escenario principal con academias de baile, grupos folklóricos, música tropical y un desfile de indumentaria gaucha.

Durante las tres jornadas funcionará una feria organizada por Expo Arte y Sabores, con la participación de más de 150 artesanos y emprendedores de General Alvear y otras localidades. Además, habrá food trucks, parque de diversiones y propuestas destinadas a las familias.

El cierre musical del domingo estará a cargo de Amar Azul, una de las bandas históricas de la cumbia argentina. El espectáculo será gratuito y marcará el final de las actividades previstas en el Predio del Ferrocarril.

Dónde queda General Alvear y cómo llegar

General Alvear se encuentra en el centro de la Provincia de Buenos Aires, cerca de Saladillo, Tapalqué, Las Flores, Bolívar y 25 de Mayo. Uno de sus principales accesos es la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 321, conectada con la Ruta Provincial 61.

La ciudad está ubicada aproximadamente a 220 kilómetros de CABA y a unos 270 kilómetros de La Plata. Desde Olavarría, la distancia ronda los 150 kilómetros, lo que convierte al aniversario en una alternativa posible para una escapada de fin de semana.

General Alvear nació institucionalmente en 1869 y es reconocido por su tradición ganadera, sus fiestas camperas y su ubicación en el centro geográfico del territorio bonaerense. El aniversario tendrá una actividad adicional el domingo 2 de agosto, cuando se realizará una gran jineteada con pruebas de rienda, destrezas criollas, almuerzo y espectáculos folklóricos.