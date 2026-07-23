Chau a las maniobras para esquivar peajes y semáforos: las cámaras inteligentes que prometen multar en tiempo real en provincia

Se sumaron radares y cámaras inteligentes capaces de detectar maniobras indebidas en cuestión de segundos.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aprobó la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos de alta precisión que ya quedaron habilitados para labrar actas automáticas.

Renovación de certificados y plazo de vigencia

Mediante su publicación en el Boletín Oficial, la Provincia renovó y amplió el Certificado de Conformidad a la empresa especialista en tecnología vial Boldt Tech S.A.

Esta habilitación formal se extiende por el plazo de un año desde la fecha de registro de la disposición provincial, permitiendo que los dispositivos operen en el marco legal vigente.

Detección automática de evasión en peajes y semáforos

Entre las principales novedades tecnológicas aprobadas se encuentra el sistema Multi Evasion, desarrollado específicamente para registrar maniobras no permitidas sin necesidad de intervención humana inmediata.

Este equipo está diseñado para detectar automáticamente la evasión de semáforos en rojo, peajes, puestos de pesaje y otras infracciones complejas en el flujo vehicular.

Cámaras inteligentes de lectura de patentes en tiempo real

La ampliación del registro incluyó la homologación de la cámara Ghost (de Neural Labs), un equipo compacto “todo en uno” con tecnología ALPR.

Este dispositivo utiliza inteligencia de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escanear y leer las patentes de los vehículos en tiempo real, incluso a altas velocidades.

Integración directa con el sistema central de multas

Junto al software SICAMTO (para la captura digital de actas), la normativa exige que todos los registros fotográficos e imágenes procesadas se envíen de forma directa.

Las faltas constatadas mediante estas herramientas deberán integrarse de manera obligatoria al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT) para emitir las notificaciones correspondientes.