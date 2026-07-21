Vecina de general madariaga creyó que hablaba con kevin costner y fue estafada en más de $3. 500. 000

Una insólita pero millonaria estafa virtual quedó al descubierto en las últimas horas en la ciudad bonaerense de General Madariaga, donde una mujer denunció haber perdido más de 3,6 millones de pesos tras ser engañada por un delincuente que durante meses se hizo pasar por el reconocido actor estadounidense Kevin Costner.

Según consta en la denuncia, el contacto comenzó durante 2025 a través de la red social TikTok. Allí, la víctima empezó a interactuar con un perfil que aparentaba pertenecer al protagonista de exitosas producciones de Hollywood. Tiempo después, esa cuenta dejó de estar activa y el supuesto actor la invitó a continuar las conversaciones mediante la aplicación de mensajería Zanji.

Con el correr de los meses, el estafador fue construyendo un vínculo de confianza con la mujer mediante conversaciones frecuentes. De acuerdo con la investigación, incluso llegó a prometerle un futuro juntos y le aseguró que compraría una vivienda para ambos en California, logrando que la víctima creyera plenamente en la autenticidad de la relación.

Posteriormente, el falso Kevin Costner le ofreció acceder a un supuesto “carnet de socio fanático”, explicándole que para obtener ese beneficio debía realizar un importante pago. Convencida de que estaba colaborando con el actor, la mujer efectuó dos transferencias bancarias: una por $3.202.100 y otra por $419.612,35, totalizando $3.621.712,35.

El engaño comenzó a desmoronarse cuando la damnificada encontró publicaciones de otros usuarios en TikTok que advertían que el perfil era falso y que estaba siendo utilizado para cometer estafas similares. Tras comprobar que el dinero había sido depositado en una cuenta bancaria argentina y que todo se trataba de una maniobra fraudulenta, decidió radicar la denuncia.

La causa fue caratulada como “Estafa” y quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta identificar a los responsables de la maniobra y determinar el recorrido del dinero transferido.

Un tipo de fraude cada vez más frecuente

Especialistas en ciberdelitos advierten que este tipo de estafas, conocidas como “romance scam” o estafas sentimentales, se encuentran en crecimiento. Los delincuentes crean perfiles falsos de celebridades o de personas con identidades ficticias para generar un vínculo emocional con sus víctimas y, una vez obtenida su confianza, les solicitan dinero bajo distintos pretextos.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier contacto que, a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, solicite transferencias de dinero, ofrezca beneficios exclusivos o prometa relaciones personales sin que exista una posibilidad real de verificar su identidad.